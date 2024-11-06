Эта функция, находясь на стадии тестирования, обещает упростить процесс, показывая время, необходимое для полной зарядки устройства.

В обновлении iOS 18.2 beta 2 Apple представила «Battery Intelligence», которая обещает стать настоящим помощником для владельцев iPhone. Эта функция анализирует потребление энергии и рассчитывает, сколько времени потребуется для полной зарядки устройства.

Представьте себе, что вы подключаете свой iPhone к зарядному устройству, и на экране появляется четкая информация о времени, необходимом для достижения 100% заряда. Это не просто удобство, а реальная возможность планировать свои действия. Например, если вы знаете, что зарядка займет всего 30 минут, вы можете успеть выпить кофе или подготовиться к встрече, не беспокоясь о том, что телефон разрядится в самый неподходящий момент.

Хотя функция еще находится в тестировании, она уже вызывает интерес. Важно отметить, что подобная технология существовала на MacBook, где пользователи могли видеть расчетное время зарядки. Теперь Apple переносит этот опыт на мобильные устройства, что явно улучшит взаимодействие с iPhone. Это особенно актуально для тех, кто часто использует телефон в движении и нуждается в быстрой оценке состояния заряда.

Помимо «Battery Intelligence», обновление iOS 18 уже предложило ряд других полезных функций. Например, пользователи могут ограничить максимальный уровень заряда, что помогает продлить срок службы аккумулятора. Эта опция особенно полезна для тех, кто оставляет телефон на зарядке на ночь, что может негативно сказаться на батарее в долгосрочной перспективе.

Также новая версия операционной системы позволяет отслеживать, когда устройство заряжалось медленно, что дает пользователям больше информации о том, как различные методы зарядки влияют на аккумулятор. Все эти изменения создают более прозрачную и интуитивно понятную среду для пользователей, позволяя им лучше заботиться о своих устройствах.



