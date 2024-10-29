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LADA Vesta Sportline получила ESC и современные опции

Компания LADA Sport представила модернизированную версию Vesta Sportline, в которую добавили современные системы безопасности и комфорта. Обновления делают автомобиль более привлекательным для любителей активного вождения.
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LADA Sport, дочернее предприятие АВТОВАЗа, завершила модернизацию своей модели Vesta Sportline, добавив множество новых функций, которые повышают как безопасность, так и комфорт. Одним из главных нововведений стала система ESC с уникальными настройками, адаптированными под спортивный стиль вождения. Водитель теперь может полностью отключать эту систему, что предоставляет больше свободы при управлении. В отличие от стандартной версии LADA Vesta, где система стабилизации автоматически активируется при достижении скорости 57 км/ч, здесь все зависит от выбора водителя.

Модернизация также вернула несколько популярных опций. К ним относятся боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений и камера заднего вида с динамическими линиями, что значительно облегчает парковку. Дополнительно автомобиль оснастили электроскладывающимися зеркалами, датчиками дождя и света, а также функцией отключения подушки безопасности переднего пассажира. Задний подлокотник и передние стеклоподъемники с режимом AUTO добавляют удобства в повседневной эксплуатации.

Для повышения безопасности LADA Vesta Sportline теперь также оснащена передними датчиками парковки и системой контроля слепых зон, что упрощает маневрирование в городских условиях. Комплект светодиодной оптики, включая противотуманные фары с функцией подсветки поворота, улучшает видимость в сложных погодных условиях. Кроме того, автомобиль стал более адаптированным к российскому климату благодаря обогреваемым форсункам омывателя лобового стекла.

Важно отметить, что LADA Vesta Sportline доступна в двух вариантах кузова: седан и SW. Модель разработана с учетом многолетнего опыта LADA Sport, что отразилось на спортивных настройках подвески и тормозов. Аэродинамический обвес, анатомические сиденья и отделка в гоночном стиле создают атмосферу настоящего спортивного автомобиля.

С точки зрения динамики, Vesta Sportline настроена на быстрый старт и позднее торможение, что позволяет уверенно проходить повороты без значительных кренов кузова. Под капотом находится мотор мощностью 118 л.с., который специально настроен для активного стиля вождения. Отсечка по оборотам смещена до 6900 об/мин, что позволяет разгоняться до 100 км/ч на второй передаче.

Стоимость новых опций и оборудования составит 80 100 рублей, что делает обновленную LADA Vesta Sportline привлекательным выбором для тех, кто ищет динамичный и безопасный автомобиль.

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