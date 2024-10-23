Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков через мессенджеры, если они нарушают российские законы. Глава ведомства Андрей Липов сообщил о необходимости проработки новых мер в борьбе с мошенничеством.

На форуме "Спектр" в Сочи глава Роскомнадзора Андрей Липов озвучил новые меры по борьбе с мошенничеством, которые могут затронуть звонки через мессенджеры. Ведомство рассматривает возможность блокировки таких звонков, если они не соответствуют требованиям российского законодательства.

Андрей Липов заявил, что Роскомнадзор обладает технологическими возможностями для ограничения звонков через мессенджеры. Это решение может стать частью широкой стратегии по борьбе с мошенничеством, которая затрагивает не только пользователей, но и самих операторов мессенджеров. "Мессенджер будет работать, а звонки нет", — отметил он, подчеркивая, что это жесткий, но необходимый шаг.

Существующая проблема мошенничества требует комплексного подхода. Липов добавил, что в России могут разработать набор требований для иностранных мессенджеров, касающихся обработки звонков. Эти требования помогут защитить граждан от нежелательных и потенциально опасных звонков. Например, пользователи получат возможность самостоятельно ограничивать входящие звонки из-за границы или от незнакомых номеров. Такой подход даст людям больше контроля над своей безопасностью.

Глава ведомства отметил, что если мессенджер не выполнит новые требования, Роскомнадзор сможет временно запретить все звонки через эту платформу. "Условно говоря, пока не выполнил, звонить через тебя не смогут", — пояснил он. Это означает, что мессенджеры должны будут активно работать над улучшением своих сервисов, чтобы избежать блокировок.

Липов подчеркнул, что обсуждение этих мер продолжится на форуме, где эксперты и представители отрасли смогут обменяться мнениями и предложениями. Важно, чтобы новые правила не только защищали пользователей, но и учитывали интересы компаний, предоставляющих услуги связи.