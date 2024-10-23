Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Роскомнадзор: Звонки через мессенджеры могут быть заблокированы для защиты от мошенничества
Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков через мессенджеры, если они нарушают российские законы. Глава ведомства Андрей Липов сообщил о необходимости проработки новых мер в борьбе с мошенничеством.

На форуме "Спектр" в Сочи глава Роскомнадзора Андрей Липов озвучил новые меры по борьбе с мошенничеством, которые могут затронуть звонки через мессенджеры. Ведомство рассматривает возможность блокировки таких звонков, если они не соответствуют требованиям российского законодательства.

Андрей Липов заявил, что Роскомнадзор обладает технологическими возможностями для ограничения звонков через мессенджеры. Это решение может стать частью широкой стратегии по борьбе с мошенничеством, которая затрагивает не только пользователей, но и самих операторов мессенджеров. "Мессенджер будет работать, а звонки нет", — отметил он, подчеркивая, что это жесткий, но необходимый шаг.

Существующая проблема мошенничества требует комплексного подхода. Липов добавил, что в России могут разработать набор требований для иностранных мессенджеров, касающихся обработки звонков. Эти требования помогут защитить граждан от нежелательных и потенциально опасных звонков. Например, пользователи получат возможность самостоятельно ограничивать входящие звонки из-за границы или от незнакомых номеров. Такой подход даст людям больше контроля над своей безопасностью.

Глава ведомства отметил, что если мессенджер не выполнит новые требования, Роскомнадзор сможет временно запретить все звонки через эту платформу. "Условно говоря, пока не выполнил, звонить через тебя не смогут", — пояснил он. Это означает, что мессенджеры должны будут активно работать над улучшением своих сервисов, чтобы избежать блокировок.

Липов подчеркнул, что обсуждение этих мер продолжится на форуме, где эксперты и представители отрасли смогут обменяться мнениями и предложениями. Важно, чтобы новые правила не только защищали пользователей, но и учитывали интересы компаний, предоставляющих услуги связи.

#безопасность #роскомнадзор #мошенничество #блокировка #мессенджеры
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
К концу 2024 года российский рынок защиты от дронов может достичь 30 миллиардов рублей
Роскомнадзор предложил блокировать звонки через мессенджеры для борьбы с мошенничеством
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят мост через Севастопольскую бухту
3
Перспективный российский авиадвигатель ПД-8 будет в ближайшее время установлен на «летающую лабораторию»
2
Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
3
Небольшие майнеры на грани выживания, а покупка нового железа для добычи Bitcoin не приносит прибыли
2
NVIDIA выпустила графический драйвер с оптимизациями для 7 игр и поддержкой 32 новых GSYNC мониторов
+
Казахстан обновит дорогу до границы с Россией, которую не ремонтировали в течение 30 лет
+
Насколько реален зомбиапокалипсис из сериала The Last of Us, и опасен ли для человека гриб кордицепс
1
Роскосмос обнаружил 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e
1
Российская армия освободила большую часть центрального района города Горняк
+
Intel может последовать примеру AMD и отказаться от E-ядер со старым дизайном в пользу унификации
3
В Дубае появится небоскреб шириной в одну квартиру
+
Новая глава "Хищника" с Эль Фаннинг выйдет в ноябре 2025 года
3
В Gizmochina сравнили флагманские чипы Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400
+
Мошенники используют мессенджер Telegram для распространения вредоносного ПО под видом фото
3
В России начат серийный выпуск модульных фрезерных станков с ЧПУ для нужд авиастроения
2
Итоги развития БАМа в сентябре 2024 года
+
Астрономы обнаружили гиперяркий квазар с огромной чёрной дырой
+
В НИУ ВШЭ представили уникальный движок для создания видеоигр
+
1 ноября в РФ вступает в силу новое майнинговое законодательство — что нужно знать рядовым фермерам
2
В тестах Snapdragon 8 Elite обходит Dimensity 9400 на 4-13 % при меньшем энергопотреблении
1

Популярные статьи

Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
28
Военная мощь за миллионы - сколько стоят самые дорогие современные танки
11
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
23
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
184
"A Quiet Place: The Road Ahead" - краткий обзор тихого ужаса
+
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
18
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
27
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
34
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
2
Возрождение проекта ChiArdumeg - подключаем сенсорный модуль и готовим прошивку
7

Сейчас обсуждают

Александр Ломакин
21:59
Если поддаться истерии обвинений автора в рекламе и теории заговора, то реклама бракованного Феникса 8400G (8400F) имеет место быть:) Но памятуя какую свинью подложила AMD с бракованным Сезанном 5700G...
Ryzen 5 7500F vs Ryzen 5 8400F – почему сегодня нет смысла покупать для игр дорогие процессоры
A224
21:57
наоборот камера не показывает всю степень реально мерцает сильнее но не "весь экран" как на видео, а тёмные полосочки
OLED и IPS мониторы в SDR и HDR - минусы Mini LED
REY_B_
21:57
"В Сети полно сайтов, где размещаются актуальные версии... " Вредоносного кода! Многие уже на этом накололись. Касательно же Россиян, то нам тоже следует подумать о ответных действиях. Это же нам в ли...
Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
Alt Irony
21:55
1. Там написано .apk 2. Игнорирую незнакомцев в принципе
Мошенники используют мессенджер Telegram для распространения вредоносного ПО под видом фото
Китя
21:54
Вот что животворящая вода делает 5950х слил одно поток. видео тебе кинул чтобы не было подделал все дела. https://disk.yandex.ru/i/aJ1cvHVUgMaVQg
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Nvidia&Intel Hater
21:52
)
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
regularuser
21:52
А на консолях почему некоторые игры с PS4 и выглядят лучше, и работают более стабильно вплоть до динамических 4К и 30 фпс, чем некоторое г-но на PS5 или Series X в 720p-1080p с апскейлом, статтерами и...
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
Nvidia&Intel Hater
21:52
Я не знаю как можно было такую картинку в киберпуке получить ,но он смог.как будто 320 на 200
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Мальчиш Кибальчиш
21:46
Ждать ужасную внешность как на фото
Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
Боря Апакела
21:40
лучше купить амд.
Похоже, что 2024 – последний год оверклокинга на домашнем ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем