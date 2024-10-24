В Саудовской Аравии завершается строительство впечатляющего проекта Mukaab, который станет одним из самых больших зданий в мире. Этот сверхвысокий куб высотой 400 метров будет не только символом современного дизайна, но и архитектурным шедевром, вдохновленным традиционной исламской архитектурой. Его размеры поражают воображение: длина и ширина Mukaab будут равны, что позволит ему вместить целых 20 зданий, подобных Empire State Building.

Интерьер Mukaab займет площадь около 2 миллионов квадратных метров, что соответствует почти 0,77 квадратных миль. В центре этого грандиозного сооружения расположится закрученная башня, которая добавит уникальности и динамики в общий дизайн. Архитекторы задействовали современные технологии, чтобы создать эффектные визуальные элементы, включая голографическую систему. Эта система будет демонстрировать подводные и фантастические сцены, что придаст пространству особую атмосферу, напоминающую 4D-кинематографический опыт.

На данный момент земляные работы почти завершены, и перемещено уже 10 миллионов кубических метров грунта. Для этого потребовалось ежедневно использовать около 250 экскаваторов и более 400 единиц техники. Строители потратили около 3 миллионов рабочих часов, чтобы достичь текущих результатов. Чтобы облегчить транспортировку материалов на строительной площадке, возводится временный мост, который соединит участок с дорогой короля Халида. Это соединение значительно упростит логистику и снизит нагрузку на дороги, сократив количество грузовых перемещений на 800 000.

Согласно пресс-релизу застройщика, новый мост станет критически важным элементом для дальнейшего развития проекта. Он обеспечит более эффективное движение грузов и позволит начать забивку свай для Mukaab в ближайшие месяцы. Каждый день на площадке работают около 900 человек, что способствует быстрому прогрессу строительства.

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Mukaab будет иметь огромное внутреннее пространство, в котором разместится закрученная башня, представленная здесь в разрезе, но внешние стены куба будут сплошными, когда строительство будет завершено

Ожидается, что завершение строительства Mukaab произойдет к 2030 году. Этот проект не только изменит облик Эр-Рияда, но и станет важной частью инфраструктуры города, привлекая туристов и инвесторов со всего мира. Mukaab обещает стать не просто зданием, а целым культурным и коммерческим центром, который будет олицетворять амбиции Саудовской Аравии в области архитектуры и технологий.