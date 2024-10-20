Правительство России продолжает помогать сельским жителям улучшать жилищные условия, выделив более 6,8 миллиарда рублей на поддержку льготной ипотеки. Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое обещает сохранить программу с низкой процентной ставкой до 3% годовых. Эта инициатива позволит просубсидировать 142,8 тысячи ранее выданных кредитов в 2024 году, что станет настоящим спасением для многих семей.
Программа льготной ипотеки действует с 2020 года и уже помогла более 160 тысяч заемщиков улучшить свои жилищные условия. Она охватывает широкий спектр возможностей: от строительства домов собственными силами до покупки квартир в небольших многоквартирных домах и готовых жилых объектов. Это создает уникальные условия для тех, кто хочет жить в комфортных условиях, не покидая родные края.
Кроме того, правительство выделит почти 330 миллионов рублей на программу льготных кредитов на благоустройство домов. Эти средства можно использовать для проведения электроснабжения, водопровода, газоснабжения и других необходимых работ. Такой подход не только улучшает качество жизни, но и способствует развитию инфраструктуры в сельских районах.
Эта программа является частью государственной инициативы "Комплексное развитие сельских территорий". Она направлена на создание комфортной и безопасной среды для проживания, что особенно актуально в условиях текущих экономических реалий. Поддержка сельских жителей через такие программы не только помогает людям, но и укрепляет экономику страны, создавая новые рабочие места и повышая уровень жизни в регионах.