Правительство России выделит более 6,8 миллиарда рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности. Эти средства помогут улучшить жилищные условия для тысяч заемщиков и продолжить программы благоустройства.

Правительство России продолжает помогать сельским жителям улучшать жилищные условия, выделив более 6,8 миллиарда рублей на поддержку льготной ипотеки. Глава кабинета министров Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое обещает сохранить программу с низкой процентной ставкой до 3% годовых. Эта инициатива позволит просубсидировать 142,8 тысячи ранее выданных кредитов в 2024 году, что станет настоящим спасением для многих семей.

Программа льготной ипотеки действует с 2020 года и уже помогла более 160 тысяч заемщиков улучшить свои жилищные условия. Она охватывает широкий спектр возможностей: от строительства домов собственными силами до покупки квартир в небольших многоквартирных домах и готовых жилых объектов. Это создает уникальные условия для тех, кто хочет жить в комфортных условиях, не покидая родные края.

Кроме того, правительство выделит почти 330 миллионов рублей на программу льготных кредитов на благоустройство домов. Эти средства можно использовать для проведения электроснабжения, водопровода, газоснабжения и других необходимых работ. Такой подход не только улучшает качество жизни, но и способствует развитию инфраструктуры в сельских районах.

Эта программа является частью государственной инициативы "Комплексное развитие сельских территорий". Она направлена на создание комфортной и безопасной среды для проживания, что особенно актуально в условиях текущих экономических реалий. Поддержка сельских жителей через такие программы не только помогает людям, но и укрепляет экономику страны, создавая новые рабочие места и повышая уровень жизни в регионах.