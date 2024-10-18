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«Технотех» создает самую большую многослойную плату в России площадью 64,4 квадратных дециметра
Компания «Технотех» из Марий Эл представила рекордную многослойную печатную плату, площадь которой составляет 64,4 квадратных дециметра. Это достижение открывает новые перспективы для оборонной промышленности и демонстрирует стремительное развитие предприятия.

На предприятии «Технотех» в Марий Эл произошло значительное событие: разработали самую большую многослойную печатную плату в РФ. Габариты этого высокотехнологичного изделия впечатляют — ширина составляет 23 см, а длина достигает рекордных 280 см. Для сравнения, это сопоставимо с высотой одного этажа в здании. Такой размер позволяет использовать плату в различных сложных системах, что особенно актуально для оборонной отрасли.

«Технотех» уже не в первый раз радует рынок нестандартными решениями. Специалисты компании на протяжении нескольких лет успешно осваивают производство печатных плат любых размеров. Это свидетельствует о высоком уровне квалификации и готовности адаптироваться к требованиям клиентов.

Санкции, наложенные на Россию, стали мощным стимулом для изменений внутри компании. В ответ на внешние ограничения «Технотех» запустил масштабную модернизацию своего производства. В результате планируется увеличить производственные мощности как минимум в четыре раза. Это не просто амбициозная цель, а необходимость в условиях быстро меняющегося рынка.

Кроме того, «Технотех» активно работает над импортозамещением химических растворов, необходимых для производства печатных плат. Успешно внедрив два раствора собственного производства, компания уже полностью заменила иностранные аналоги.

Руководство «Технотех» также рассматривает создание научного центра для исследований в области радиоэлектронной промышленности. Такой шаг позволит не только развивать собственные технологии, но и привлекать специалистов для научных работ.

#печатные платы #марий эл #технотех
Источник: t.me
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