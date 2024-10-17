Оператор карт «Мир» представил решение для оплаты через iPhone, даже когда Apple Pay недоступен. Технология, работающая на Bluetooth, уже заинтересовала около 20 банков, готовых к тестированию.

На фоне ограничений, связанных с санкциями, оператор карт «Мир» сделал шаг навстречу пользователям, представив новую технологию оплаты. Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин рассказал о решении, которое позволит россиянам расплачиваться через iPhone без использования Apple Pay.

На форуме «Финополис» Дубынин поделился подробностями о прототипе, который уже вызвал интерес среди банков. Инновация основана на технологии Bluetooth Low Energy, что позволяет осуществлять бесконтактные платежи на небольшом расстоянии от терминала. Это решение откроет новые возможности для пользователей iPhone, которые ранее испытывали трудности с оплатой.

По словам Дубынина, «Волна» станет альтернативой существующим методам. В отличие от NFC, этот сервис позволит оплачивать покупки на большем расстоянии, что значительно упростит процесс. Для работы технологии нужны будут новые платежные терминалы, которые поддерживают ее функционал.

С момента введения санкций россияне потеряли доступ к Apple Pay, и хотя Google Pay также прекратил работу, некоторые функции все еще оставались доступны через Samsung Pay и Mir Pay. Однако со временем эти опции стали недоступны, что создало необходимость в новых решениях. Теперь пользователи смогут рассчитывать на более удобный способ оплаты, который не зависит от интернет-соединения.

Дубынин отметил, что уже около 20 банков проявили интерес к пилотированию новой технологии. Это свидетельствует о готовности финансовых учреждений адаптироваться к новым условиям и внедрять современные решения. Важно, что «Волна» будет работать как в онлайн-режиме, так и без доступа к интернету, что делает ее особенно привлекательной для пользователей.