Emteq Labs, известный разработчик носимых технологий, представил свои новые очки под названием Sense, которые способны распознавать эмоции.

Эти очки стали результатом многолетних исследований в области анализа лицевых движений и эмоциональных реакций. Под руководством доктора Чарльза Ндуки, эксперта по лицевой мускулатуре, компания разработала технологию, которая теперь может применяться в реальной жизни, а не только в лабораторных условиях.

Очки Sense используют бесконтактные датчики, которые фиксируют активацию мышц лица. Кроме того, устройство оснащено камерой, способной мгновенно регистрировать процесс потребления пищи. Сбор данных происходит в реальном времени, а затем информация анализируется с помощью запатентованных алгоритмов искусственного интеллекта. Пользователи имеют возможность контролировать свои данные и делиться ими при необходимости с медицинскими специалистами.

Недавние исследования, опубликованные в журнале Frontiers in Psychiatry, показали, что технология Emteq может различать людей с депрессией и без нее, используя данные о мимике. Это может значительно улучшить диагностику и мониторинг психических заболеваний, таких как тревожные расстройства и аутизм.

Стин Стрэнд, новый генеральный директор Emteq Labs, ранее руководил аппаратным подразделением Snap Inc. Он считает, что очки Sense смогут изменить подход к носимым устройствам и здравоохранению. Стрэнд подчеркивает, что эти очки представляют собой не просто технологическое новшество, а важный шаг к улучшению жизни людей.