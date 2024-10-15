Военкор Александр Коц представил первые кадры использования новых ракет для ТОС "Солнцепек" в зоне специальной военной операции. Эти боеприпасы значительно увеличили дальность и эффективность ударов по позициям ВСУ.

Сегодня военкор Александр Коц поделился захватывающими кадрами, которые показывают применение новых ракет для системы ТОС "Солнцепек". Эти боеприпасы, по словам военкора, изменили подход к ведению огня и повысили безопасность экипажа.

Кадры, опубликованные военкором, демонстрируют, как новые ракеты с увеличенной дальностью позволяют "Солнцепеку" оставаться на безопасном расстоянии от ЛБС. Ранее для успешного удара экипажу приходилось подводить машину на 3-4 километра ближе к позициям ВСУ. Теперь же, благодаря новым боеприпасам, риск для личного состава значительно снизился. Это похоже на то, как стрелок, использующий оптический прицел, может поразить цель, находясь в укрытии.

Коц не сообщал точные характеристики новых ракет, но упомянул, что они обладают измененным принципом действия. Это позволяет накрывать более широкую площадь одним боеприпасом, что увеличивает шансы на успешное поражение цели. В условиях активных боевых действий такая возможность становится критически важной.

На видео видно, как по позициям ВСУ выпустили целых восемь ракет. Защитники, находящиеся в лесах на Купянском направлении, уже успели оценить эффективность новых боеприпасов. Удары стали более точными и мощными, что вызывает оптимизм среди российских войск.

Система "Солнцепек" уже давно зарекомендовала себя как эффективное средство огневой поддержки.