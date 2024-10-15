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Забайкальцы выстраиваются в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

В Забайкальском крае жители выстроились в длинную очередь, чтобы почтить память бойца СВО Артема Дамбаева. Его подвиг, совершенный во время спецоперации, вдохновил тысячи людей прийти на похороны.
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Недавно в Забайкальском крае местные жители собрались, чтобы проститься с Артемом Дамбаевым, участником специальной военной операции. Люди выстроились в многокилометровую очередь, протянувшуюся на 40 километров, чтобы отдать дань уважения герою.

Артем Дамбаев проявил невероятное мужество в марте 2022 года, когда его батальон попал в засаду. Он принял решение остаться и прикрыть отход танковой колонны, что позволило спасти жизни 150 сослуживцам, хотя это стоило ему жизни. На похоронах, состоявшихся в июне того же года, люди образовали живой коридор, в который вошло около 60 автомобилей, сопровождавших гроб с телом героя.

В родном селе Артема установили барельеф, на котором запечатлены его последние слова: «Пацанов не брошу!». Эти слова отражают его преданность и готовность прийти на помощь в любой ситуации. Местные жители также начали создавать парк, который будет носить имя Артема, как символ его героизма и доброты. Его поступок получил высокую оценку, и многие считают, что он заслуживает звания Героя России. Артем Дамбаев стал символом мужества и самоотверженности, вдохновляя других на добрые поступки и возвращая веру в человечество.

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Теги

сво память забайкалье герой артем дамбаев похороны
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