Эксперт из «Ростелекома» Дарий Халитов предупредил о потенциальной блокировке иностранных сервисов для пользователей Android в России. По его словам, это может привести к значительным изменениям в использовании привычных приложений.

Во вчерашнем интервью Дарий Халитов, старший вице-президент «Ростелекома», раскрыл возможные последствия блокировки иностранных сервисов для российских пользователей Android. Он отметил, что многие из популярных приложений зависят от технологий, зарегистрированных в США, что создает риски для пользователей.

Халитов отметил, что операционная система Android, хотя и построена на открытом исходном коде, имеет сильную зависимость от сервисов Google. В частности, многие базовые функции смартфонов, включая геолокацию и уведомления, работают на основе Google Mobile Services. Если эти сервисы будут заблокированы, российские пользователи столкнутся с серьезными ограничениями в использовании своих устройств.

По словам эксперта, с 12 сентября, когда вступили в силу новые американские санкции, разработчики приложений получили возможность ограничить доступ к своим продуктам в альтернативных магазинах. Это может привести к тому, что такие приложения, как WhatsApp, окажутся недоступны в России, что создаст дополнительные сложности для пользователей.

При этом Халитов подчеркнул, что технологическая независимость остается важной задачей для России. Он отметил, что многие российские сервисы уже активно разрабатываются и внедряются, чтобы заменить иностранные решения. Однако, по его мнению, пользователи должны быть готовы к тому, что привычные приложения могут исчезнуть или стать менее доступными.

На фоне этих угроз, эксперты предупреждают о необходимости развивать российские аналоги, которые смогут обеспечить независимость от иностранных технологий. Халитов сообщил о прогрессе в разработке отечественной операционной системы и мобильных сервисов, которые постепенно начинают заменять иностранные продукты.

Кроме того, он упомянул, что в настоящее время многие приложения, включая банковские, используют уведомления от Google. Их блокировка может затруднить взаимодействие пользователей с критически важными сервисами. Таким образом, переход на отечественные технологии становится неотложной задачей, и компании, такие как «Ростелеком», уже работают в этом направлении.

Решение вопроса импортозамещения требует времени и усилий, так как многие современные инфраструктуры формировались десятилетиями. Халитов подчеркнул, что процессы в этой области уже активно идут, но пользователи должны понимать, что полное устранение иностранных решений потребует значительных усилий и времени.