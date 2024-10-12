NVIDIA сталкивается с беспрецедентным спросом на свои чипы Blackwell, которые уже распроданы на следующий год. Крупные компании, такие как Microsoft и Meta, заказывают по 100 000 штук за раз, что подчеркивает популярность новинки.

В мире технологий наблюдается настоящий бум вокруг чипов Blackwell от NVIDIA. Этот продукт стал настоящим хитом, привлекая внимание крупных игроков, таких как Microsoft, Meta и Oracle. Спрос на чипы достиг таких высот, что все запланированные к производству чипы на следующий год уже распроданы.

По информации Morgan Stanley, NVIDIA столкнулась с ошеломляющим спросом на свою новую архитектуру Blackwell. Чипы, обладающие выдающимися вычислительными возможностями для задач искусственного интеллекта, разлетаются с прилавков. Некоторые компании делают заказы на более чем 100 000 единиц сразу. Это не просто цифры, а отражение реальной потребности в мощных вычислительных ресурсах для решения сложных задач.

Хуан Ренсюнь, один из руководителей NVIDIA, отметил, что интерес к Blackwell «слишком сумасшедший». Он подчеркнул, что клиенты стремятся получить чипы как можно быстрее, демонстрируя высокую конкуренцию среди покупателей. Чипы Blackwell не только улучшили производительность, но и значительно снизили энергопотребление, что делает их привлекательными для бизнеса.

В марте этого года NVIDIA представила новое поколение архитектуры Blackwell, включая чип GB200. Эта модель, основанная на двух графических процессорах B200 и процессоре Grace, показала впечатляющие результаты: производительность вывода языковых моделей возросла в 30 раз по сравнению с предшественником H100. При этом стоимость и энергозатраты снизились в 25 раз. Такие показатели делают GB200 самым мощным чипом для искусственного интеллекта на рынке.

NVIDIA планирует ежегодные обновления своей платформы, что позволит увеличивать производительность в 2-3 раза с каждой новой генерацией. Это обещает клиентам не только рост доходов, но и снижение затрат на вычислительные ресурсы. Ориентировочная стоимость одного чипа GB200 составляет 35 тысяч долларов, что, несмотря на высокую цену, не останавливает компании от массовых закупок.

Спрос на технологии искусственного интеллекта продолжает расти. NVIDIA не просто отвечает на этот спрос, но и активно его формирует, предлагая решения, которые меняют правила игры в индустрии. В условиях растущей конкуренции компании стремятся быть первыми, и Blackwell становится ключевым игроком в этой гонке.