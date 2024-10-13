Новый российский малый ракетный корабль «Ржев» проекта 22800, известный как «Каракурт», успешно покинул Амурский судостроительный завод и направился во Владивосток для проведения ходовых и государственных испытаний. Американское издание The National Interest охарактеризовало его как «зверя, несущего крылатые ракеты», подчеркивая значимость этого корабля для современного российского флота.





Корвет «Ржев» стал двенадцатым судном в серии проекта 22800, его строительство началось в июле 2019 года. Спуск на воду состоялся в сентябре 2023 года, и теперь корабль готовится к важным испытаниям, которые необходимы для его передачи Тихоокеанскому флоту к началу 2026 года.

Несмотря на свои компактные размеры — длина 66,5 метра и водоизмещение 860 тонн, «Ржев» вооружен современными противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», а также 76,2-мм автоматической пушкой.

Корветы класса «Каракурт» предназначены для операций в так называемых «зеленых водах», что подразумевает выполнение задач вблизи побережья и в прибрежных зонах.