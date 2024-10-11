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Motorola патентует складной телефон, который сам регулирует угол наклона для идеальных селфи
Motorola представила патент на инновационный складной телефон с моторизованным шарниром. Устройство сможет автоматически регулировать угол наклона, обеспечивая идеальный кадр для селфи и видеозвонков.

На фоне стремительного развития технологий мобильных устройств Motorola делает шаг вперед и подает патент на уникальный складной телефон. Этот гаджет оснащен моторизованным шарниром, который обещает изменить подход к видеозвонкам и селфи.

Патент под названием «Автономное управление форм-фактором складного мобильного устройства» предлагает интересное решение для пользователей. Механизм шарнира будет автоматически регулировать угол наклона устройства, позволяя всегда оставаться в центре кадра во время видеозвонков. Эта функция уже представлена в технологиях, таких как Center Stage от Apple, но Motorola предлагает нечто более продвинутое.

Хотя концепция не нова, проект Motorola выделяется своей оригинальностью. Например, аналогичный механизм продемонстрировала компания Lenovo на выставке IFA, но их ноутбук имеет гораздо больший форм-фактор, что позволяет разместить более сложные компоненты.

В складных телефонах пространство ограничено, и это создает определенные трудности. Проблема с выдвижными селфи-камерами, которая стала причиной отказа от этой конструкции, заключается в нехватке места для моторизованных механизмов. Если Motorola удастся разместить все необходимые элементы в компактном корпусе, это станет значительным достижением.

Сообщается, что для реализации задуманного Motorola будет использовать специальные материалы с эффектом памяти формы. Эти сплавы изменяют свою конфигурацию при нагревании, получая энергию от аккумулятора устройства. Кроме того, телефон, вероятно, будет применять методы машинного обучения для отслеживания движений пользователя, что сделает взаимодействие с гаджетом более интуитивным и удобным.

#motorola #складной телефон #патент
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