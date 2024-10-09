Российская авиастроительная корпорация передала Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти машины способны выполнять широкий спектр задач, включая уничтожение наземных и морских целей.

В последние дни российские авиастроители завершили передачу новой партии фронтовых бомбардировщиков Су-34 Министерству обороны.

Су-34, известный своей универсальностью, способен выполнять разнообразные боевые задачи. Он предназначен не только для уничтожения наземных и морских объектов, но и для разведки, а также подавления вражеской противовоздушной обороны.

Передача новых Су-34 стала возможной благодаря слаженной работе Объединенной авиастроительной корпорации. Все самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний, что подтвердило их готовность к боевым действиям. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров подчеркнул, что ритмичность поставок говорит о высоком уровне производственной организации.

Каждый Су-34 оснащен современными системами навигации и управления огнем, что позволяет ему эффективно действовать в условиях активного противодействия. Высокая маневренность и мощное вооружение делают этот самолет одним из лучших в своем классе. В реальных боевых условиях Су-34 уже продемонстрировал свою эффективность, что подтверждает его важность для обороноспособности страны.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что производственные мощности остаются на необходимом уровне, что позволяет выполнять обязательства перед Минобороны. Авиастроители активно работают над совершенствованием технологий, что способствует увеличению темпов выпуска новых самолетов.