В последние годы электромобили стали символом экологической ответственности. Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Турку в Финляндии, ставит под сомнение общепринятые представления о том, что переход на электромобили автоматически снижает углеродный след. Исследователи обнаружили, что владельцы таких автомобилей, как правило, имеют больший углеродный след, чем среднестатистические автолюбители.

Команда, состоящая из Нильса Сандмана, Элизы Сахари и Аки Копонена, проанализировала данные опроса CLIMATE NUDGE, который охватил более 3800 респондентов. Эти анкеты содержали вопросы о привычках вождения, отношении к экологии и образе жизни. Результаты показали, что владельцы электромобилей не только более обеспечены, но и чаще проезжают большие расстояния.

Богатые люди, как правило, ведут активный образ жизни, что подразумевает частые поездки и использование электроэнергии. Но вот парадокс: даже несмотря на использование электромобилей, их углеродный след оказывается выше, чем у тех, кто продолжает ездить на бензиновых автомобилях. Исследователи объясняют это тем, что более обеспеченные люди потребляют больше ресурсов, включая электроэнергию, которая часто вырабатывается на угольных электростанциях.

Кроме того, богатые владельцы электромобилей чаще покупают товары, производство которых связано с высоким уровнем выбросов парниковых газов. Например, они могут приобретать роскошные вещи или часто путешествовать, что также увеличивает их углеродный след.

Исследование подчеркивает важность понимания того, что не все электромобили одинаково полезны для экологии. Переход на электрические автомобили не всегда приводит к снижению выбросов, если не учитывать весь образ жизни владельца. Экологи призывают к более комплексному подходу к решению проблемы изменения климата, который включает в себя не только использование чистого транспорта, но и осознанное потребление в целом.