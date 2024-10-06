Местные препараты часто помогают при различных кожных заболеваниях, но их эффективность ограничена из-за трудностей с проникновением активных веществ в глубокие слои кожи. Исследователи из швейцарского института Empa в сотрудничестве с Aldena Therapeutics представили решение этой проблемы — нанокерамические звезды, способные прокалывать крошечные отверстия в эпидермисе.

Когда мы наносим лосьоны на кожу, молекулы лекарства часто оказываются слишком крупными, чтобы преодолеть защитный слой, называемый эпидермисом. В результате лишь небольшая часть активного вещества достигает нужного места. Альтернативный метод — микроигольчатые пластыри, представляющие собой квадратные куски материала с множеством крошечных игл. Эти иглы, сделанные из биосовместимых материалов, безболезненно прокалывают кожу и высвобождают лекарство в интерстициальную жидкость. Однако у этого метода есть свои недостатки: он не подходит для обработки больших участков кожи и сложно наносится на неровные поверхности.

На смену микроигольчатым пластырям приходят нанокерамические звезды. Эти трехмерные структуры диаметром всего 0,8 мм изготавливают из оксида алюминия. Исследователи применяют лазерное спекание для создания звезд, а затем разрабатывают полимерные формы для массового производства. Добавляя звезды в гель с лекарством, ученые создают инновационное средство, которое легко наносится на кожу.

Нанокерамические звезды преодолевают кожный барьер

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Когда гель втирается в эпидермис, острые звезды прокалывают крошечные отверстия, которые быстро затягиваются, но остаются открытыми достаточно долго для проникновения лекарства. Ощущение от этого процесса описывают как легкий скраб для кожи, что делает метод безболезненным. Более того, эта технология может стать альтернативой болезненным инъекциям для введения лекарств.

Сейчас команда ученых работает над созданием биоразлагаемых версий звезд, что добавит экологичности их разработке. Эта инновация может значительно изменить подход к лечению кожных заболеваний, обеспечив более эффективную доставку лекарств и улучшив качество жизни пациентов.