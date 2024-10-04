Компания Cloudflare успешно отразила крупнейшую DDoS-атаку в истории, достигшую мощности 3,8 Тбит/с. Атака затронула множество клиентов в различных отраслях, включая финансы и телекоммуникации.

Cloudflare объявила о своей победе над самой мощной DDoS-атакой, когда-либо зафиксированной в истории. В сентябре 2024 года злоумышленник попытался атаковать множество клиентов компании, включая организации из финансового сектора и телекоммуникаций.

Атака имела цель переполнение полосы пропускания и истощение ресурсов приложений и устройств. В процессе атаки использовалось более ста гиперобъемных DDoS-атак уровней 3 и 4, многие из которых превышали 2 миллиарда пакетов в секунду и 3 терабита в секунду. Гиперобъемные атаки нацеливаются на сетевые и транспортные уровни модели OSI, перегружая инфраструктуру цели огромными объемами трафика.

Наиболее значимой стала атака, достигшая пика в 3,8 Тбит/с, что Cloudflare назвала «крупнейшей из когда-либо раскрытых публично». Злоумышленники использовали UDP-трафик, исходящий из различных стран, включая Вьетнам, Россию, Бразилию, Испанию и США.

Cloudflare отметила, что автоматизированные системы позволили быстро обнаружить и смягчить последствия атаки. Ключевым фактором успешной защиты стало наличие серверов по всему миру, которые помогли распределить входящий трафик.

Как правило, такие атаки осуществляются через ботнеты — сети скомпрометированных устройств, включая маршрутизаторы и устройства умного дома. В этой атаке использовался трафик с устройств MikroTik и скомпрометированных маршрутизаторов ASUS, уязвимых из-за недавно обнаруженной лазейки.

Ранее самой мощной зафиксированной DDoS-атакой считалась атака мощностью 3,47 Тбит/с, нейтрализованная Microsoft в ноябре 2021 года. Cloudflare продемонстрировала, что ее технологии способны справляться с угрозами такого масштаба, подчеркивая важность кибербезопасности в современном мире.