Суперкомпьютер Isambard 2 завершил свою шестилетнюю миссию и передал эстафету своему преемнику, Isambard 3. Новый суперкомпьютер, оснащенный 384 процессорами NVIDIA Grace, обещает значительно увеличить производительность и энергоэффективность.

Суперкомпьютер Isambard 2, первый в мире на архитектуре Arm, завершил свою работу 30 сентября 2024 года. За шесть лет эксплуатации он продемонстрировал впечатляющие результаты, но теперь ему на смену приходит более мощный Isambard 3.

Isambard 2 впервые развернули в мае 2018 года с использованием процессора Armv8 ThunderX2 и графических процессоров Nvidia P100. Этот суперкомпьютер стал важным инструментом для научных исследований, включая моделирование молекулярных механизмов и изучение заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Теперь на его место приходит Isambard 3, который будет работать на базе 34 272 ядер NVIDIA Grace. Ожидается, что новый суперкомпьютер обеспечит в шесть раз большую производительность и энергоэффективность, чем его предшественник. Развертывание Isambard 3 пройдет в Бристольском научном парке Бата в Великобритании, и он станет одной из самых энергоэффективных систем в Европе.

Согласно данным, Isambard 3 сможет достигать пиковой производительности 2,7 петафлопс и потреблять менее 270 кВт. Это позволит ему занять третье место в мире по экологичности среди неускоренных суперкомпьютеров. Новый суперкомпьютер будет активно использоваться для сложных исследований в области чистой энергетики, включая ветряные электростанции и термоядерные реакторы.

Помимо этого, Isambard 3 продолжит работу над проектами, связанными с медицинскими исследованиями, включая изучение остеопороза и COVID-19. Хотя в настоящее время он не попал в рейтинг Top500 самых мощных суперкомпьютеров, в июне он занял второе место в Green500, став самым эффективным суперкомпьютером на данный момент.

С добавлением 5280 процессоров, Isambard 3 имеет потенциал войти в десятку лучших в списке Top500 в следующем обновлении.