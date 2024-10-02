Ученые выяснили, что знаменитая картина Ван Гога «Звездная ночь» соответствует реальным физическим законам. Это открытие объединяет искусство и науку, заставляя взглянуть на произведение под новым углом.

Картину «Звездная ночь» Винсента Ван Гога знают и любят миллионы. Яркие цвета и динамичные мазки создают ощущение, что небо словно дышит. Но недавние исследования раскрыли удивительный факт: эта работа не просто художественное выражение, она также соответствует законам физики.

Исследователи обнаружили, что вихри, изображенные на картине, действительно следуют законам турбулентного потока. Это открытие стало возможным благодаря применению закона Колмогорова, который предсказывает поведение атмосферного движения на основе инерционной энергии. Представьте себе: даже в таком художественном произведении, как «Звездная ночь», можно найти физические закономерности, которые делают его еще более впечатляющим.

Ученые изучили мазки кисти Винсента Ван Гога на картине «Звездная ночь» с помощью сканирования высокого разрешения

Кроме того, ученые отметили, что картина демонстрирует «масштабирование Бэтчелора», что касается энергетических законов в мелкомасштабной пассивной турбулентности. Это проявляется в том, как пигментные частицы масла диффундируют в картине, создавая уникальные текстуры и оттенки. Юнсян Хуан, один из авторов исследования, с энтузиазмом отметил, что его любопытство к этому аспекту искусства теперь удовлетворено.

И он не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем Хуан планирует исследовать работы других художников, если получит финансирование и поддержку студентов.