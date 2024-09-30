Армия США сталкивается с серьезными проблемами из-за зависимости от китайских компонентов для беспилотников. Генерал Рэнди Джордж предупреждает, что это может негативно сказаться на авиационном потенциале страны.

В современном мире технологическое превосходство становится ключевым фактором в обеспечении военной эффективности. Армия США сталкивается с тревожной зависимостью от китайских компонентов, что вызывает серьезные опасения среди американских военных. Генерал Рэнди Джордж, начальник штаба армии США, недавно подчеркнул, что запрет на импорт китайских деталей для производства беспилотников ставит под угрозу способность страны поддерживать свой авиационный потенциал.

Запрет на импорт китайских компонентов обострил проблемы в производстве беспилотников. Американские производители испытывают трудности с удовлетворением растущего спроса на ключевые элементы, такие как двигатели, регуляторы скорости и антенны. Эти компоненты, ранее доступные в изобилии от китайских поставщиков, теперь находятся в дефиците, что угрожает оперативной готовности армии.

Генерал Джордж отметил, что производство беспилотников сократилось до «всегда существующих объемов». Это указывает на разрыв между военными потребностями и возможностями промышленности. Он подчеркнул, что несмотря на усилия по увеличению производства, сложности с цепочками поставок делают это почти невозможным.

Недавние отчеты Пентагона подчеркивают масштаб проблемы. Ожидается, что спрос на малые беспилотные летательные аппараты вырастет в ближайшие годы в ответ на новые угрозы и оперативные требования. Например, 82-я воздушно-десантная дивизия армии США столкнулась с необходимостью собирать беспилотники из «квалифицированных» деталей, но объем их производства остается слишком низким. Это приводит к тому, что многие подразделения вынуждены использовать устаревшее оборудование, что снижает эффективность их операций.

Китайские компании, такие как DJI, доминируют на рынке компонентов для дронов, предлагая передовые технологии по ценам, с которыми американским производителям сложно конкурировать. Это создает зависимость, которая может угрожать эксплуатационным возможностям армии. Даже высокотехнологичные секторы вооруженных сил обращаются к китайским дронам, что ставит под сомнение адекватность стратегий обороны США.

Исследование Центра новой американской безопасности показало, что, несмотря на рост оборонных бюджетов, промышленная база США не успевает за технологическими достижениями в коммерческом секторе, особенно в области беспилотников. Многие американские производители не способны удовлетворить быстро растущие производственные потребности, требуемые для успешного выполнения военных операций.

Проблема заключается не только в зависимости от китайских компонентов, но и в неспособности оборонной промышленности США быстро адаптироваться к новым условиям. Несмотря на инициативы правительства, такие как «Trusted Capital Marketplace», направленные на привлечение частных инвестиций в производство беспилотников, остаются значительные пробелы.

Нехватка компонентов может привести к задержкам в производстве новых беспилотников, необходимых для разведки и боевых операций армии США. Зависимость от иностранных компонентов создает критические уязвимости, которые могут угрожать национальной безопасности. В отчете за 2020 год Комитет по вооруженным силам Сената США предупреждал, что такая зависимость может поставить американские силы в невыгодное положение в будущих конфликтах.

Таким образом, зависимость США от китайских комплектующих для производства беспилотников представляет собой не только экономическую проблему, но и стратегическую дилемму, которая может негативно сказаться на национальной безопасности страны.