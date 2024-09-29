Компания Vivo готовится к важному для компании событию — официальному запуску кастомного интерфейса OriginOS 5 на конференции разработчиков в Шэньчжэне 10 октября. Но уже сейчас пользователи могут стать частью внутреннего бета-тестирования, которое началось 25 сентября.

OriginOS 5 обещает множество интересных функций и улучшений. Пользователи смогут насладиться динамическими эффектами, которые придают интерфейсу плавность и изящество. Обновленные обои с глубиной резкости и настраиваемые виджеты экрана блокировки позволят каждому пользователю создать уникальный стиль своего устройства. Новый интерфейс, вдохновленный концепцией Dynamic Island, предлагает более интуитивное взаимодействие.

Основное внимание разработчики уделили интеграции искусственного интеллекта, который станет неотъемлемой частью пользовательского опыта. Новая языковая модель, созданная Vivo, обещает многомодальную функциональность, охватывающую язык, голос и зрение. Это означает, что пользователи смогут взаимодействовать с устройством более естественно, как будто общаются с живым человеком.

Чтобы стать участником внутреннего бета-тестирования, пользователи должны зарегистрироваться в указанный период. Vivo предоставила список совместимых устройств, включая флагманы серии X100 и модели от iQOO. Каждый из 2000 участников сможет оценить новую версию, но количество мест ограничено. Участникам рекомендуется обновить свои устройства до последней версии, чтобы избежать проблем с обнаружением тестовой версии.