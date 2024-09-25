Компания "Курорты Байкала" запланировала строительство туристско-рекреационного кластера "Выдрино" на побережье Байкала. Этот проект, объемом инвестиций 2,9 млрд рублей, создаст 400 новых рабочих мест и предложит уникальные условия для отдыха.

На берегу озера Байкал вскоре появится новый туристско-рекреационный кластер "Выдрино". Эта инициатива, разработанная ООО "Курорты Байкала", обещает преобразить туристическую инфраструктуру региона. Подписание соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики стало важным шагом на пути к реализации амбициозного проекта.

Общий объем инвестиций в кластер составит 2,9 миллиарда рублей. Эти средства направят на создание современного центра отдыха, который привлечет туристов своим высоким уровнем дизайна и экологической направленностью. Кластер "Выдрино" станет местом, где каждый сможет найти что-то для себя — от активных видов спорта до спокойного отдыха на природе.

Проект включает строительство более 250 гостиничных номеров, что позволит одновременно разместить до 500 туристов. В кластере запланированы СПА-центр с бассейном и ресторан, где гости смогут насладиться местной кухней. Проект также предусматривает создание детских площадок и спортивных зон. Объекты яхтенной инфраструктуры, включая причалы и сервисные станции, откроют новые возможности для любителей водных видов спорта.

КРДВ предоставит инвестору земельный участок площадью более 25 гектаров, что даст возможность развивать кластер без ограничений. ООО "Курорты Байкала" было учреждено в июле 2024 года, и его основным владельцем является московская компания "Гринвэлл", которая контролирует ряд иркутских предприятий.

Проект "Выдрино" не только создаст 400 новых рабочих мест, но и станет важным вкладом в развитие туристической привлекательности Бурятии. Ожидается, что кластер привлечет множество туристов, желающих насладиться красотой Байкала и атмосферой этого региона.