EA анонсировала новую игру Battlefield, которая выйдет в 2025 году, возвращая игроков к современным войнам. Винс Зампелла поделился подробностями о ключевых изменениях, включая обновленную систему карьеры и масштабные карты для 64 игроков.

Серия Battlefield готовится к значительным изменениям. Винс Зампелла, генеральный менеджер EA Studio Organization Group, недавно подтвердил, что новая игра выйдет в 2025 году и вернет игроков к основам современных войн. Это станет долгожданным шагом для фанатов, которые надеются на возвращение к классическому игровому процессу.

Зампелла в эксклюзивном интервью рассказал о том, что новая игра Battlefield будет сосредоточена на элементах, которые сделали серию популярной. Он подчеркнул, что команда разработчиков стремится вернуть классические механики, такие как большие карты для 64 игроков и систему карьеры, которая исчезла в последних релизах. В отличие от Battlefield 2042, которую многие фанаты восприняли неоднозначно, новая игра обещает быть более продуманной и сбалансированной.

Зампелла отметил, что ключевым аспектом новой игры станет возвращение к современным конфликтам. Он сослался на успехи Battlefield 3 и Battlefield 4 как на образцы, к которым следует стремиться. «Мы хотим сделать игру максимально совершенной и вернуться к тому, что привлекало игроков в прошлом», — сказал он. Это возвращение к истокам может стать настоящим глотком свежего воздуха для поклонников, которые соскучились по динамичным боям и стратегическим элементам.

Разработчики также планируют расширить вселенную Battlefield, добавив новые элементы, такие как стихийные бедствия и события, которые сделают игровой процесс более захватывающим. Команда работает над созданием хорошо продуманного игрового пространства, где игроки смогут взаимодействовать друг с другом в различных режимах. Система экспертов, которая не оправдала ожиданий, будет упразднена, что позволит сосредоточиться на более традиционном подходе к развитию персонажей.

Важным моментом станет совместная работа нескольких студий, включая DICE, Motive, Ripple Effect и Criterion. Это сотрудничество позволит объединить различные подходы и идеи, что, в свою очередь, повысит качество конечного продукта. Зампелла также упомянул о планах по запуску программы общественного тестирования в 2025 году, что даст возможность игрокам внести свой вклад в финальную версию игры.

EA намерена учесть ошибки прошлого и сделать все возможное, чтобы новая игра стала успешной с самого начала. Зампелла заверил, что команда приложит все усилия для создания действительно качественного продукта, который сможет вернуть доверие фанатов и привлечь новых игроков.