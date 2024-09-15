Эксперты предупреждают о высоком потреблении энергии генеративным искусственным интеллектом, что усугубляет климатический кризис. Саша Луччиони подчеркивает необходимость осознания влияния новых технологий на окружающую среду.

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал важным инструментом в различных сферах, от медицины до развлечений. Однако за его популярностью скрывается серьезная проблема: огромные энергетические затраты, которые усиливают климатический кризис. Эксперт в области ИИ Саша Луччиони привлекает внимание к этому вопросу, подчеркивая, что генеративный искусственный интеллект использует в 30 раз больше энергии, чем традиционные поисковые системы.

Саша Луччиони, работающая над оценкой выбросов от таких программ, как ChatGPT и Midjourney, стала одной из самых влиятельных фигур в мире ИИ. В 2024 году журнал Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей в этой области. На конференции ALL IN в Монреале она поделилась своими тревогами о воздействии ИИ на окружающую среду. По ее словам, для обучения генеративного ИИ требуется значительная вычислительная мощность, а это значит, что компании должны использовать мощные серверы, потребляющие огромное количество электроэнергии.

Каждый запрос к генеративному ИИ также требует значительных затрат энергии. В отличие от традиционных поисковых систем, которые просто извлекают информацию, генеративный ИИ создает новые данные. Это делает процесс более энергозатратным. По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году отрасли ИИ и криптовалюты потребили около 460 тераватт-часов электроэнергии, что составляет 2% от общего мирового производства.

Чтобы помочь разработчикам и пользователям понять углеродный след их программ, Луччиони участвовала в создании инструмента под названием «CodeCarbon». Этот инструмент позволяет количественно оценить углеродный след работающего кода и уже скачали более 1 миллиона раз. В качестве руководителя отдела климатической стратегии платформы Hugging Face, она разрабатывает систему сертификации, аналогичную программе Energy Star, которая поможет пользователям и разработчикам осознать энергопотребление продуктов ИИ.

Луччиони акцентирует внимание на том, что хотя ее инструмент не учитывает использование воды или редких материалов, он все же может измерять энергоэффективность и оценивать продукты ИИ по их энергопотреблению. Она надеется, что в будущем сможет протестировать все генеративные модели, как с открытым исходным кодом, так и коммерческие. На данный момент доступ к тестированию имеют только модели с открытым исходным кодом.

Несмотря на обещания Microsoft и Google стать углеродно-нейтральными в течение ближайшего десятилетия, выбросы парниковых газов этих компаний резко возросли в 2023 году из-за активного развития ИИ. Луччиони призывает технологические компании к большей прозрачности и считает, что правительствам следует принять меры для законодательного регулирования использования ИИ.

Она также выступает за энергосбережение и подчеркивает, что пользователи должны понимать ограничения и затраты, связанные с генеративным ИИ. В одном из ее исследований выяснилось, что создание изображения высокой четкости с помощью ИИ потребляет столько же энергии, сколько полная зарядка аккумулятора мобильного телефона. С увеличением числа компаний, внедряющих ИИ в повседневную жизнь, Луччиони считает, что нам необходимо делать осознанный выбор в отношении технологий, которые мы используем.