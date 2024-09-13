OpenAI представила две новые модели искусственного интеллекта, которые могут создавать видеоигры из простых подсказок.

Компания OpenAI сделала важный шаг вперед в развитии искусственного интеллекта, выпустив две новые модели, o1 и o1-mini. Эти системы способны не только выполнять задачи, но и рассуждать, что делает их более эффективными в решении сложных проблем. В частности, новая модель o1 продемонстрировала удивительную способность создавать простые видеоигры на основе пользовательских подсказок, что открывает новые возможности для разработчиков и геймеров.

Новые модели ИИ от OpenAI показывают, как технологии могут изменять подход к разработке игр. Модель o1, которая уже доступна в ChatGPT и его API, продемонстрировала свои возможности, создав простую видеоигру всего за несколько шагов. Пользователь вводит подсказку, и ИИ генерирует код, который затем можно вставить в окно для игры. Этот процесс не только упрощает создание игр, но и делает его доступным для широкой аудитории, даже для тех, кто не имеет опыта программирования.

Компания также представила модель o1-mini, которая станет доступна пользователям ChatGPT Free. Хотя эта версия будет менее мощной, она по-прежнему предлагает интересные возможности для пользователей, желающих попробовать свои силы в создании игр. OpenAI планирует сделать o1-mini доступной в ближайшее время, что позволит большему числу людей познакомиться с новыми технологиями.

Посмотреть как OpenAI o1 кодирует видеоигру по промту можно на сайте x.com.

Обе модели ИИ продемонстрировали впечатляющие результаты в тестах. Например, o1 набрала 83% на отборочном экзамене к Международной математической олимпиаде, что является огромным улучшением по сравнению с предыдущими моделями, такими как GPT-4o, которая показала всего 13%. Это достижение стало возможным благодаря применению техники "цепочка мыслей", которая помогает ИИ разбивать запросы на логичные шаги. Такой подход позволяет системе глубже анализировать задачи и выдавать более точные и продуманные ответы.

OpenAI объяснила, что новая методология требует больше времени для обработки запросов, но результаты оправдывают ожидания. ИИ становится более рассудительным, что особенно важно для сложных задач, где требуется не только знание, но и умение анализировать информацию.