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Apple внедряет в свои AirPods второго поколения функцию слухового аппарата «клинического уровня»
Apple анонсировала обновление для своих AirPods Pro 2, которое позволит использовать их как слуховые аппараты. Это решение сделает помощь при потере слуха доступной для миллионов пользователей.

Apple объявила о запуске новой функции для AirPods Pro 2, которая преобразит подход к слуховым аппаратам. Слуховые технологии становятся более доступными, и это решение может помочь многим людям, страдающим от потери слуха.

Слуховые аппараты традиционно воспринимаются как относительно дорогостоящие устройства, требующие посещения специалистов. Однако Apple решает эту проблему, предлагая пользователям AirPods Pro 2 возможность использовать наушники в качестве слуховых аппаратов «клинического уровня». Это обновление не только упрощает доступ к слуховой помощи, но и делает ее более экономически выгодной.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило слуховые аппараты без рецепта, и теперь Apple стремится получить аналогичное одобрение для своих наушников. С обновлением пользователи смогут пройти тест слуха прямо у себя дома за считанные минуты.

Пользователи смогут создать индивидуальный профиль слуха, который адаптирует звук в зависимости от их потребностей. Например, если кому-то нужно лучше слышать разговоры, наушники автоматически увеличат громкость речи, игнорируя фоновый шум. Эта функция, безусловно, станет важным шагом вперед для многих, кто сталкивается с проблемами слуха.

AirPods Pro 2 уже получили признание за свои возможности, такие как режим прозрачности и улучшение звучания голоса во время разговора. Теперь же они предлагают полноценное решение для людей с потерей слуха. Это действительно уникальная возможность, так как ни один другой слуховой аппарат по утверждению производителя не предлагает такого уровня интеграции и простоты использования.


Кроме того, отсутствие стигмы, связанной с использованием AirPods, может значительно изменить восприятие слуховых аппаратов. Люди, которые раньше стеснялись носить слуховые устройства, теперь могут использовать AirPods Pro 2 без лишнего внимания.

Тем не менее, стоит учитывать, что время работы от батареи у AirPods Pro 2 может стать недостатком для некоторых пользователей. Наушники обеспечивают до шести часов работы на одной зарядке, что меньше, чем у более дорогих аналогов. Но даже с этой оговоркой, преимущества и возможности, которые предоставляет Apple, делают AirPods Pro 2 привлекательным выбором для многих.

#apple #airpods pro 2 #слуховые аппараты
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