Apple анонсировала обновление для своих AirPods Pro 2, которое позволит использовать их как слуховые аппараты. Это решение сделает помощь при потере слуха доступной для миллионов пользователей.

Apple объявила о запуске новой функции для AirPods Pro 2, которая преобразит подход к слуховым аппаратам. Слуховые технологии становятся более доступными, и это решение может помочь многим людям, страдающим от потери слуха.

Слуховые аппараты традиционно воспринимаются как относительно дорогостоящие устройства, требующие посещения специалистов. Однако Apple решает эту проблему, предлагая пользователям AirPods Pro 2 возможность использовать наушники в качестве слуховых аппаратов «клинического уровня». Это обновление не только упрощает доступ к слуховой помощи, но и делает ее более экономически выгодной.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило слуховые аппараты без рецепта, и теперь Apple стремится получить аналогичное одобрение для своих наушников. С обновлением пользователи смогут пройти тест слуха прямо у себя дома за считанные минуты.

Пользователи смогут создать индивидуальный профиль слуха, который адаптирует звук в зависимости от их потребностей. Например, если кому-то нужно лучше слышать разговоры, наушники автоматически увеличат громкость речи, игнорируя фоновый шум. Эта функция, безусловно, станет важным шагом вперед для многих, кто сталкивается с проблемами слуха.

AirPods Pro 2 уже получили признание за свои возможности, такие как режим прозрачности и улучшение звучания голоса во время разговора. Теперь же они предлагают полноценное решение для людей с потерей слуха. Это действительно уникальная возможность, так как ни один другой слуховой аппарат по утверждению производителя не предлагает такого уровня интеграции и простоты использования.





Кроме того, отсутствие стигмы, связанной с использованием AirPods, может значительно изменить восприятие слуховых аппаратов. Люди, которые раньше стеснялись носить слуховые устройства, теперь могут использовать AirPods Pro 2 без лишнего внимания.

Тем не менее, стоит учитывать, что время работы от батареи у AirPods Pro 2 может стать недостатком для некоторых пользователей. Наушники обеспечивают до шести часов работы на одной зарядке, что меньше, чем у более дорогих аналогов. Но даже с этой оговоркой, преимущества и возможности, которые предоставляет Apple, делают AirPods Pro 2 привлекательным выбором для многих.