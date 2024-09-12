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ВКС России получили новые истребители Су-57 и Су-35С
Воздушно-космические силы России пополнили свой арсенал новыми истребителями пятого поколения. Объединенная авиастроительная корпорация передала партию Су-57 и Су-35С после успешных испытаний.

Россия продолжает укреплять свои воздушные силы. На днях Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России партию современных истребителей Су-57 и Су-35С. Эти машины, обладающие высокими летно-техническими характеристиками, прошли полный цикл заводских испытаний и успешно протестированы в различных режимах.

Истребители пятого поколения Су-57, известные по кодификации НАТО как Felon, предназначены для выполнения сложнейших задач в воздухе и на земле. Они способны уничтожать все виды целей, включая воздушные, наземные и надводные. Отличительной чертой этих машин является наличие технологии "стелс", которая позволяет им оставаться незамеченными для радаров. Су-57 также обладает интеллектуальными системами, которые могут брать на себя часть функций пилота, что значительно повышает эффективность выполнения боевых задач.

Су-35С, в свою очередь, представляет собой многоцелевой истребитель четвертого поколения с управляемым вектором тяги. Этот самолет способен применять широкий спектр авиационного вооружения, включая высокоточные ракеты и неуправляемые боеприпасы. Су-35С отличается высокой маневренностью и универсальностью, что делает его незаменимым в современных воздушных боях.

По словам первого заместителя гендиректора Ростеха, новые истребители уже оценили российские летчики. Они отметили их превосходные летные характеристики и надежность. В ОАК сообщили, что текущая партия самолетов успешно завершила перелет на аэродром базирования, что подчеркивает готовность техники к выполнению задач.

Кроме того, в ОАК активно идет обновление производственных мощностей. Завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции, а также началось возведение дополнительного здания для серийного производства Су-57. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что количество поступающих истребителей пятого поколения будет расти с каждым годом, что свидетельствует о стремлении России к укреплению своей авиационной мощи.

#авиация #су-57 #вкс россии #су-35с #оак
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«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
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