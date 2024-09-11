Астрономы из Индии и других стран открыли новую экзопланету TOI-6651 b, расположенную к югу от Сатурна. Эта планета отличается высокой плотностью и уникальными характеристиками, которые ставят под сомнение существующие теории формирования планет.

Научные открытия не перестают удивлять, и астрономия — одно из тех направлений, которое регулярно предлагает человечеству новые загадки. В этот раз группа исследователей из Индии с помощью спутника TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) нашла необычную экзопланету, которая вращается вокруг звезды, расположенной к югу от Сатурна. Планета, названная TOI-6651 b, поразила ученых своей высокой плотностью, что заставило их пересмотреть некоторые устоявшиеся теории о формировании небесных тел.

Экзопланета TOI-6651 b удивляет не только своим расположением, но и физическими характеристиками. Она в 61 раз массивнее Земли и примерно в пять раз больше по радиусу. Это создает плотность около 2,52 г/см³ — показатель, который делает TOI-6651 b самой плотной экзопланетой в категории так называемых "субсатурнов". Орбита планеты довольно компактна: TOI-6651 b совершает полный оборот вокруг своей звезды всего за 5,05 дней, находясь на расстоянии всего 0,06 астрономических единиц от нее.

Для сравнения, это в шесть раз ближе, чем Меркурий к Солнцу. Жаркая звезда, вокруг которой вращается эта планета, представляет собой субгиганта G-типа, возраст которого астрономы оценили в 3,7 миллиарда лет. Сама звезда, TOI-6651, превышает размеры и массу Солнца, что, вероятно, и объясняет экзотические условия на планете. Температура на поверхности TOI-6651 b, по оценкам, достигает ошеломляющих 1493 К — почти как в самых горячих точках солнечной короны.

Но что заставляет ученых ломать головы, так это состав планеты. Около 87% ее массы приходится на плотные элементы, такие как камень и железо, а оставшаяся часть, скорее всего, состоит из легких газов, как водород и гелий. Такой контраст между плотностью и газовой оболочкой вызывает вопросы: как могла сформироваться планета с такой необычной структурой? Одна из гипотез предполагает, что TOI-6651 b потеряла большую часть своей атмосферы вследствие приливного нагрева, который возник из-за тесного взаимодействия с родительской звездой. Этот процесс мог "оголить" плотное ядро планеты, делая ее особенно тяжелой по сравнению с другими субсатурнами.

Открытие планеты стало возможным благодаря спутнику TESS, который занимается сканированием около 200 000 звезд с целью поиска транзитных экзопланет. TESS уже открыл более 7 200 потенциальных экзопланет, 545 из которых астрономы подтвердили в ходе дополнительных исследований. TOI-6651 b — одно из таких открытий, и оно подчеркивает, насколько важны дальнейшие исследования в области экзопланет. Наземные наблюдения помогли уточнить многие параметры этой загадочной планеты и подтвердили ее уникальные свойства.

Звезда TOI-6651 также внесла свой вклад в это удивительное открытие. Она обладает высоким уровнем металличности, что редко встречается среди звезд с подобной экзопланетой. Этот факт заставляет задуматься о том, как такие богатые металлами звезды влияют на формирование тяжелых планет.

Астрономы из Индии, ведущие это исследование, уверены, что TOI-6651 b поможет пролить свет на динамику формирования планет.