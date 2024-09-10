Армия США вновь обратила внимание на дальнобойные артиллерийские снаряды, после отказа от разработки самоходной гаубицы XM1299. Министр армии США Кристин Вормут подчеркнула необходимость в артиллерийских системах с увеличенной дальностью для будущих конфликтов.

Вчера издание The War Zone сообщило о возобновлении интереса армии США к дальнобойным артиллерийским снарядам. Этот шаг последовал за решением прекратить разработку самоходной гаубицы XM1299, что стало неожиданностью для многих экспертов. Министр армии США Кристин Вормут на недавней пресс-конференции по обороне 2024 года объяснила стратегические направления, которые служба намерена развивать в области традиционной ствольной артиллерии.

Вормут отметила, что армия США продолжает видеть потребность в 155-мм гаубицах, способных вести огонь на большие расстояния. Программа увеличенной дальности артиллерийского орудия (ERCA), начавшаяся в середине 2010-х годов, ставила перед собой амбициозные цели. Разработка XM1299 должна была обеспечить возможность поражения целей на дистанции не менее 110 км. Однако проблемы с длинным 58-калиберным стволом привели к решению о прекращении работы над этим проектом.

Прототип, который армия США использовала при разработке XM1299

Прототипы XM1299 продемонстрировали впечатляющие результаты, стреляя на расстояние около 70 км. Для сравнения, современные гусеничные самоходные гаубицы M109A7, обладая стволами калибра 39, могут вести огонь на расстоянии чуть более 29 км.

155-мм самоходная гаубица M109A7 армии США

Вормут подчеркнула: «Мы по-прежнему считаем, что у нас есть потребность в артиллерийской системе с такой дальностью». Она добавила, что армия США рассматривает инновации в снарядах, которые могут увеличить дальность стрельбы. Расширение диапазона огня не только увеличивает область, которую могут охватывать гаубицы, но и позволяет держать их на безопасном расстоянии от противника.

Хотя Вормут не привела конкретных примеров будущих снарядов, американская армия уже выпустила уведомление о контракте, запрашивая информацию о потенциальных вариантах артиллерийских снарядов увеличенной дальности (ERAP). Ожидается, что такие снаряды смогут поражать цели на расстоянии не менее 65 километров.

Модель снаряда XM1155-SC

BAE Systems, один из ведущих американских производителей артиллерийских систем, представила свой снаряд XM1155-SC. Этот снаряд, содержащий подкалиберный боеприпас, обеспечивает максимальную дальность стрельбы более 110 километров. Компания утверждает, что данный снаряд удерживает рекорд по дальности выстрела из самоходной гаубицы M109.

Несмотря на прекращение разработки XM1299, армия США намерена использовать гаубицы серии M109 в обозримом будущем.