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Игровой контроллер в медицине: дистанционная операция на свинье на расстоянии 9300 км

Врачи из Швейцарии успешно провели дистанционную операцию на свинье, находясь на расстоянии 9300 км. Используя контроллер для видеоигры, они открыли новые перспективы для удаленных хирургических процедур.
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Недавний прорыв в области медицины удивил мир: хирурги в Швейцарии провели успешную операцию на свинье, находясь на расстоянии 9300 километров в Гонконге. Этот уникальный эксперимент продемонстрировал возможности дистанционной хирургии, открыв новые перспективы для медицинских процедур в удаленных регионах.

Команда ученых из Китайского университета Гонконга и ETH Zurich использовала передовые технологии для выполнения этой операции. Процедура прошла с использованием роботизированной системы и магнитного эндоскопа, которые работали через прямой протокол WebSocket для передачи данных в реальном времени. Швейцарский хирург наблюдал за процессом через видеопоток и контролировал операции с помощью игрового контроллера, что стало настоящим прорывом в области телемедицины.

Магнитный эндоскоп, задействованный в ходе операции, имел ряд магнитов вдоль своей длины, что позволяло управлять им, изменяя магнитное поле снаружи. Хирург, находясь в Цюрихе, использовал старый джойстик PlayStation 3 Move для управления эндоскопом, что подчеркивает креативный подход к внедрению технологий в медицину. В других экспериментах команда также применяла контроллер PlayStation 5, что сделает технологии более доступными в будущем.

Во время операции свинья находилась под действием седативных препаратов, что обеспечивало безопасность процедуры. Хирург смог управлять эндоскопом, поворачивая его и направляя в нужное место, даже взяв образец ткани из стенки желудка животного. Удивительно, но задержка в передаче данных составила менее 300 миллисекунд, что позволило врачу реагировать почти в реальном времени.

Успех этого эксперимента подчеркивает потенциал дистанционных операций на людях, особенно в тех регионах, где доступ к специалистам ограничен. Учитывая, что роботы уже помогают хирургам выполнять сложные процедуры, такие как операции на сердце и глаза, можно ожидать, что в будущем дистанционные операции станут нормой.

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Теги

технологии медицина хирургия дистанционная операция
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