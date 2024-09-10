Недавний прорыв в области медицины удивил мир: хирурги в Швейцарии провели успешную операцию на свинье, находясь на расстоянии 9300 километров в Гонконге. Этот уникальный эксперимент продемонстрировал возможности дистанционной хирургии, открыв новые перспективы для медицинских процедур в удаленных регионах.

Команда ученых из Китайского университета Гонконга и ETH Zurich использовала передовые технологии для выполнения этой операции. Процедура прошла с использованием роботизированной системы и магнитного эндоскопа, которые работали через прямой протокол WebSocket для передачи данных в реальном времени. Швейцарский хирург наблюдал за процессом через видеопоток и контролировал операции с помощью игрового контроллера, что стало настоящим прорывом в области телемедицины.

Магнитный эндоскоп, задействованный в ходе операции, имел ряд магнитов вдоль своей длины, что позволяло управлять им, изменяя магнитное поле снаружи. Хирург, находясь в Цюрихе, использовал старый джойстик PlayStation 3 Move для управления эндоскопом, что подчеркивает креативный подход к внедрению технологий в медицину. В других экспериментах команда также применяла контроллер PlayStation 5, что сделает технологии более доступными в будущем.

Во время операции свинья находилась под действием седативных препаратов, что обеспечивало безопасность процедуры. Хирург смог управлять эндоскопом, поворачивая его и направляя в нужное место, даже взяв образец ткани из стенки желудка животного. Удивительно, но задержка в передаче данных составила менее 300 миллисекунд, что позволило врачу реагировать почти в реальном времени.

Успех этого эксперимента подчеркивает потенциал дистанционных операций на людях, особенно в тех регионах, где доступ к специалистам ограничен. Учитывая, что роботы уже помогают хирургам выполнять сложные процедуры, такие как операции на сердце и глаза, можно ожидать, что в будущем дистанционные операции станут нормой.