Компания Intel передала все производственные процессы ниже 3 нанометров тайваньскому производителю TSMC и решила уволить 15% своей глобальной рабочей силы. Эти меры направлены на оптимизацию бизнеса и преодоление финансовых трудностей.

Компания Intel столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и приняла решение передать все технологии производства чипов ниже 3 нанометров тайваньскому производителю TSMC. Это решение сопровождается планом по сокращению 15% рабочей силы, что подчеркивает стремление Intel оптимизировать свои процессы и вернуть компанию на путь роста.

По информации тайваньского издания Business Times, Intel испытывает значительные затруднения в развитии своего бизнеса по производству полупроводниковых пластин. Специалисты компании сообщают о высоких инвестиционных затратах на передовые технологии, что создает давление на финансовые результаты. В условиях жесткой конкуренции на рынке полупроводников Intel решила перенять литейную модель TSMC, начиная с разработки процессоров Lunar Lake.

Несмотря на это, Intel продолжает утверждать, что не собирается полностью отказываться от собственного литейного бизнеса. Однако компании, такие как Broadcom, выражают сомнения по поводу способности Intel предоставлять услуги массового производства, что создает дополнительные вызовы для компании.

Недавний квартальный финансовый отчет Intel продемонстрировал увеличение убытков литейного подразделения до 2,8 миллиарда долларов. Рентабельность операционной прибыли компании составила -65,5%, что вызывает серьезные опасения среди инвесторов. Intel открыто признала, что расширение мощностей на заводе в Ирландии привело к значительному давлению на прибыльность.

В ответ на эти вызовы Intel запускает программу трансформации, направленную на снижение затрат и повышение эффективности. Компания планирует сэкономить около 10 миллиардов долларов к 2025 году, что включает в себя продажу некоторых предприятий и приостановку выплаты дивидендов. Эти меры должны помочь компании сосредоточить ресурсы на своем основном бизнесе — производстве чипов.

Ситуация на рынке полупроводников требует от Intel гибкости и способности быстро адаптироваться к изменениям. Передача технологий TSMC демонстрирует готовность компании пересмотреть свои стратегии и искать новые пути для восстановления конкурентоспособности.