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Новый 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus от Qualcomm еще больше снизит цены на ноутбуки
На выставке IFA 2024 Qualcomm анонсировала новый 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus, который обещает сделать ноутбуки более доступными. Этот чип идеально подходит для устройств начального уровня, обеспечивая хорошую производительность по приемлемой цене.

На выставке IFA 2024 Qualcomm представила свой новый 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus, который обещает изменить рынок ноутбуков начального уровня. Этот чип, расположенный ниже более мощных моделей Snapdragon X Elite и X Plus, предлагает оптимальное сочетание цены и производительности, что делает его привлекательным выбором для пользователей, ищущих доступные решения.

Snapdragon X Plus разработан с учетом потребностей пользователей, которым не нужна максимальная графическая мощность, но важна стабильная работа в повседневных задачах. Хотя этот процессор имеет ту же архитектуру, что и его более мощные собратья, он заметно уступает им в графических возможностях. В частности, Snapdragon X Plus предлагает на 12 МБ меньший кэш ЦП, что составляет всего 30 МБ, и менее половины графической мощности по сравнению с более высокопроизводительными моделями. Это приводит к снижению графической производительности примерно на 50% по сравнению с 12-ядерным Snapdragon X Elite.

Кроме того, в задачах, требующих высокой вычислительной мощности, Snapdragon X Plus демонстрирует падение производительности на 20% по сравнению с 12-ядерными аналогами, при этом его производительность сопоставима с 10-ядерными процессорами X Plus. Это делает новый чип идеальным выбором для пользователей, которым нужны базовые функции, такие как работа с офисными приложениями, веб-серфинг и просмотр мультимедиа.

О тестировании нового 8-ядерного процессора вы можете прочесть здесь.

Одним из самых значительных преимуществ Snapdragon X Plus является его способность существенно снизить цены на ноутбуки. Ожидается, что устройства с новым процессором будут доступны в ближайшие дни, и их стоимость будет значительно ниже, чем у более мощных моделей. Например, ноутбук Asus Vivobook S 15 с 8-ядерным Snapdragon X Plus будет стоить около $899, в то время как устройства с 12-ядерными процессорами X Elite будут стоить примерно $1300. Аналогично, Dell Inspiron 14 также будет предлагаться по цене $899, что делает его доступным вариантом для студентов и людей с ограниченным бюджетом.

В условиях растущей конкуренции на рынке ноутбуков, Snapdragon X Plus может стать важным шагом в направлении повышения доступности технологий. Qualcomm стремится предложить пользователям надежные и производительные устройства по более низким ценам, что, безусловно, привлечет внимание покупателей. С выходом нового процессора ожидается, что производители начнут активно разрабатывать и представлять новые модели ноутбуков, что также будет способствовать росту интереса к устройствам на базе ARM.

#технологии #процессоры #ноутбуки #qualcomm #snapdragon #ifa 2024
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