Компания Qualcomm подтвердили свое участие в конференции Berlin IFA 2024, где будет представлен новый 8-ядерный процессор Snapdragon X Plus. Перед официальным релизом уже опубликованы результаты тестирования модели X1P-42-100, демонстрирующие его впечатляющую производительность.

Qualcomm готовится представить свой новейший чип Snapdragon X Plus на предстоящей конференции IFA 2024 в Берлине, которая пройдет 4 сентября. Этот 8-ядерный процессор, известный под кодовым названием X1P-42-100, уже привлек внимание благодаря своим впечатляющим характеристикам и результатам тестирования, которые были опубликованы технологическими изданиями.

Данные о производительности нового процессора были представлены на примере ноутбука ASUS ProArt PZ13. Этот компьютер стал тестовой платформой для Snapdragon X1P-42-100, который включает восемь ядер Oryon, выполненных по современному 4-нм техпроцессу. Ядра распределены по двум кластерам, один из которых работает на тактовой частоте 3,24 ГГц, а другой достигает 3,42 ГГц. Общий объем кэш-памяти составляет 30 МБ, что обеспечивает высокую скорость обработки данных.

Графическая часть процессора представлена интегрированным чипом Adreno X1-45, который работает на частоте 280 МГц и способен обеспечить вычислительную мощность до 1,7 терафлопс. Ноутбук ASUS также оснащен быстрой памятью LPDDR5X-8448, что в сочетании с производительностью NPU на уровне 45 TOPS делает его отличной платформой для работы с ресурсоемкими приложениями.

В тестах производительности Snapdragon X Plus показал хорошие результаты. В Cinebench 2024 он набрал 102 балла в одноядерном тесте и 649 баллов в многопоточном. Для сравнения, 10-ядерная версия Snapdragon X Plus на Microsoft Surface получила 107 и 809 баллов соответственно. В тесте рендера Blender новый процессор завершил задачу за 2 минуты, 3 секунды и 48 миллисекунд, что также свидетельствует о его высокой эффективности.

При тестировании графической производительности в 3DMark Time Spy Snapdragon X Plus показал 1025 баллов, что является значительным достижением для интегрированного графического процессора. В то же время, в реальных игровых сценариях, таких как Tomb Raider, средний показатель FPS на низких настройках составил 18 кадров в секунду при разрешении 1080p, что делает его конкурентоспособным среди аналогичных устройств.

С учетом всего вышеперечисленного, Qualcomm явно делает шаги к тому, чтобы укрепить свои позиции на рынке процессоров для ноутбуков.