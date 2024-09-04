Недавнее исследование ученых из Копенгагенского университета выявило белок OSER1, который может существенно влиять на продолжительность жизни. Это открытие предоставляет новые возможности для понимания процессов старения и разработки лекарств от возрастных заболеваний.

Ученые из Центра здорового старения при Копенгагенском университете сделали значительное открытие, выявив белок, который, по их мнению, может играть важную роль в продолжительности жизни человека.

Исследование началось с анализа большого числа белков, регулируемых транскрипционным фактором FOXO, который считается одним из ключевых регуляторов долголетия. В ходе работы ученые идентифицировали 10 генов, которые, при изменении их экспрессии, влияли на продолжительность жизни. Однако наибольшее внимание было уделено гену OSER1, который продемонстрировал наиболее значительное влияние на этот показатель.

Профессор Лене Джуэль Расмуссен, один из авторов исследования, отметила, что белок OSER1 присутствует не только у людей, но и у различных животных, таких как плодовые мушки и нематоды. Это открытие позволяет предположить, что результаты исследования могут быть применимы и к человеческому организму. Ученые провели скрининг белков, чтобы установить, какие из них могут быть перенесены на людей, что является важным шагом в понимании генетики долголетия.

Чжицюань Ли, первый автор работы, подчеркнул, что уникальность этого исследования заключается в том, что оно впервые демонстрирует значимость OSER1 как регулятора старения. Ученые обнаружили, что связь этого гена с более короткой продолжительностью жизни увеличивает риск преждевременного старения и возрастных заболеваний. Понимание механизмов действия OSER1 в клетках и на доклинических моделях животных поможет углубить знания о старении и здоровье человека.

На данный момент исследователи сосредоточены на изучении роли OSER1 в организме человека, хотя отсутствие доступной литературы по этой теме создает определенные сложности. Тем не менее, ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут выявить, как именно OSER1 влияет на различные возрастные заболевания и процессы старения.

Кроме того, открытие белка OSER1 может привести к разработке новых лекарств для лечения метаболических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. Ученые уверены, что дальнейшее изучение этого белка позволит не только лучше понять механизмы долголетия, но и предложить новые подходы к лечению заболеваний, связанных со старением.