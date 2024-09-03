Volkswagen объявил о возможных закрытиях заводов в Германии как ответ на растущее ценовое давление со стороны конкурентов. Это решение также включает прекращение программы гарантии занятости, действующей с 1994 года.

Концерн Volkswagen, один из крупнейших автопроизводителей в мире, находится на пороге значительных изменений. В условиях жесткой конкуренции и растущих затрат компания рассматривает возможность закрытия нерентабельных заводов в Германии.

Согласно сообщениям Reuters, Volkswagen впервые открыто заявил о возможности закрытия заводов в Германии. Это решение стало следствием нарастающего ценового давления со стороны азиатских конкурентов, что заставило компанию пересмотреть свои производственные мощности. В частности, концерн признал, что один из крупных заводов по производству автомобилей и завод, занимающийся выпуском комплектующих, больше не соответствуют современным требованиям и нуждаются в закрытии.

Одним из наиболее значимых аспектов этого решения является прекращение программы гарантии занятости, действующей с 1994 года. Эта программа обеспечивала защиту рабочих мест и предотвращала массовые сокращения. Теперь Volkswagen вынужден отказаться от этой практики, что вызывает серьезные опасения среди сотрудников и профсоюзов. Производственный совет компании уже выразил свое намерение оказать «жесткое сопротивление» планам руководства, подчеркивая, что такие меры могут вызвать социальные волнения.

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм, который пришел к власти после более воинственного предшественника Герберта Дисса, сталкивается с первым крупным конфликтом с профсоюзами. Это противостояние может стать определяющим для его руководства, учитывая влияние профсоюзов в компании. Профсоюз IG Metall, представляющий интересы работников, уже ранее пресекал попытки изменения структуры компании, и сейчас они готовы к активным действиям.

В среду, на заседании производственного совета, финансовый директор Арно Антлитц и глава бренда Volkswagen Томас Шефер должны выступить перед сотрудниками. Ожидается, что встреча станет крайне напряженной, так как профсоюзы требуют объяснений и защиты интересов работников. Даниэла Кавалло, глава производственного совета, отметила, что ситуация требует серьезного обсуждения, и она не исключает участия Блюма в переговорах.

Аналитики уже указывают на потенциальные цели для закрытия, такие как заводы в Оснабрюке и Дрездене. Земля Нижняя Саксония, являющаяся вторым по величине акционером Volkswagen, поддержала пересмотр производственных мощностей, что может указывать на растущее давление со стороны акционеров.

Volkswagen, в котором трудится около 680 000 человек, заявила, что закрытие заводов и прекращение программы гарантии занятости — это необходимость в условиях жесткой конкуренции. Шефер подчеркнул, что простые меры по сокращению расходов не решат существующих проблем. Концерн ставит перед собой цель сэкономить 10 миллиардов евро к 2026 году, чтобы оптимизировать свои расходы и успешно перейти на производство электромобилей.

Сложная экономическая ситуация в Европе, появление новых конкурентов и падение конкурентоспособности немецкой экономики ставят Volkswagen перед необходимостью принимать радикальные меры. Акции компании, несмотря на общий спад, выросли на 1,2% после объявления о возможных закрытиях, но это не отменяет того факта, что концерн потерял почти треть своей стоимости за последние пять лет.

Решение Volkswagen также имеет политические последствия. Оно стало очередным ударом по канцлеру Германии Олафу Шольцу, чья коалиция подвергается критике на фоне недовольства избирателей. Эксперты отмечают, что закрытие заводов может стать сигналом о необходимости более жесткой экономической политики в стране.

Министерство экономики Германии призвало руководство Volkswagen действовать ответственно в условиях сложного рынка, однако отказалось комментировать конкретные планы по закрытию. IG Metall, в свою очередь, заявила, что это решение «сотрясает основы» компании, являющейся крупнейшим промышленным работодателем в стране.

Кавалло, комментируя ситуацию, отметил, что руководство компании должно пересмотреть свои подходы к инвестициям и разработке новых моделей. Вместо закрытия заводов, по его мнению, следует сосредоточиться на снижении сложности производственных процессов и использовании синергии между различными заводами.

Как видно, Volkswagen стоит на распутье. Решения, принимаемые сейчас, могут оказать долгосрочное влияние не только на судьбу компании, но и на всю автомобильную отрасль в Германии.