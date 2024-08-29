В октябре Oppo планирует выпустить два новых флагманских смартфона, а также планшет и наушники. Все устройства обещают высокие характеристики и современные технологии.

Китайская компания Oppo готовится к запуску сразу четырех новых флагманских продуктов в октябре, среди которых ожидаются смартфоны Find X8 и X8 Pro. По информации надежного инсайдера Digital Chat Station, к этим телефонам присоединятся планшет Pad 3 Pro и новые наушники Enco X3. Хотя точная дата анонса пока неизвестна, интерес к этим устройствам уже растет.

Смартфоны Find X8 и X8 Pro станут центральными фигурами предстоящего релиза. Оба устройства будут оснащены мощным процессором MediaTek Dimensity 9400, что обеспечит высокую производительность и энергоэффективность. Ожидается, что Find X8 получит плоский 6,7-дюймовый OLED-дисплей, тогда как более продвинутая версия X8 Pro будет иметь изогнутую 6,8-дюймовую панель.

Камеры обоих смартфонов также заслуживают внимания. Основная камера будет представлена 50-мегапиксельным сенсором, дополненным 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и телеобъективом с трехкратным увеличением. Модель Pro получит дополнительный 10-кратный перископический телеобъектив, что позволит делать качественные снимки на дальних расстояниях. Такие возможности делают новые устройства привлекательными для любителей фотографии.

Что касается зарядки, оба смартфона будут поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт, что значительно сократит время ожидания. Аккумуляторы моделей будут иметь емкость 5600 мАч для X8 и 5700 мАч для X8 Pro, что обеспечит длительное время работы без подзарядки.

Планшет Pad 3 Pro также вызывает большой интерес. Он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, что гарантирует отличную производительность в многозадачном режиме. Устройство предложит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, что позволит пользователям хранить множество приложений и файлов. Планшет будет работать на базе ОС ColorOS 15, основанной на Android 15, что обеспечит доступ к последним обновлениям и функциям.

Наушники Enco X3 также обещают стать достойным дополнением к линейке продуктов Oppo. По последним утечкам, они будут иметь двойной динамик, состоящий из 11-миллиметрового низкочастотного и 6-миллиметрового высокочастотного динамиков, что обеспечит качественное звучание. Активное шумоподавление, достигающее 50 дБ, позволит пользователям наслаждаться музыкой без посторонних звуков. Также стоит отметить защиту от пыли и воды по стандарту IP55, что делает наушники более надежными в повседневном использовании.