Компания РОСНАНО начала серийное производство экзоскелетов, которые значительно облегчают труд рабочих. Эти устройства, созданные из отечественных комплектующих, уже помогают в различных отраслях.

Современные технологии стремительно меняют подход к физическому труду, и экзоскелеты становятся важным инструментом в этом процессе. В ответ на потребности крупных промышленных предприятий, РОСНАНО представила уникальные экзоскелеты, которые не только усиливают физические возможности работников, но и снижают риск травм.

Недавно компания запустила серийное производство мощных экзоскелетов, разработанных по запросу одного из ведущих промышленных предприятий России. Эти устройства, не имеющие аналогов в стране, были созданы всего за три месяца — от первого прототипа до серийной сборки. Каждый экзоскелет оснащен лебедкой, способной поднимать грузы весом до 60 кг, что делает их незаменимыми в условиях, где требуется физическая сила.

Экзоскелеты находят применение в таких областях, как машиностроение, строительство и ремонт тяжелой техники. Они идеально подходят для работы с тяжеловесными деталями, где ручной труд остается необходимым. Использование экзоскелетов позволяет значительно снизить физическую нагрузку на работников, что в свою очередь помогает избежать растяжений и других травм.

Кроме того, РОСНАНО уже приступила к разработке облегченных моделей экзоскелетов, которые планируется запустить в производство осенью 2024 года. Это расширит возможности применения экзоскелетов и сделает их доступными для еще большего числа рабочих.