Недавно были опубликованы шпионские фотографии нового флагманского внедорожника BYD Denza N9, который обещает стать серьезным конкурентом на рынке. Руководство компании уверяет, что этот автомобиль превзойдет такие модели, как Ideal L9 и Wenjie M9.

Компания BYD продолжает развивать свою линейку внедорожников, и на этот раз внимание привлек флагманский модель Denza N9. Шпионские фотографии, опубликованные в публичном аккаунте «Difenzhijia», показывают автомобиль с минимальным уровнем камуфляжа, что позволяет детально рассмотреть его дизайн и особенности.

На фотографиях Denza N9 выделяются скрытые дверные ручки и внушительные размеры, что подчеркивает его статус полноразмерного внедорожника. Дизайн автомобиля выглядит современно и стильно, что соответствует амбициям бренда. Внутри автомобиля можно заметить встроенный ЖК-дисплей, который служит приборной панелью, а также четырехспицевое рулевое колесо. Интересным элементом является углубление для системы отображения информации на лобовом стекле (HUD), что говорит о высоком уровне технологичности.

Центральный экран управления также впечатляет своими размерами и дизайном, а наличие двух панелей беспроводной зарядки добавляет удобства. Все это создает атмосферу комфорта и современности, что делает Denza N9 привлекательным выбором для потребителей, ищущих инновационные решения.

В прошлом месяце блогер @RAMienshifuDesign опубликовал рендеринг нового внедорожника, который позже был прокомментирован Чжао Чанцзяном, генеральным менеджером отдела продаж BYD Denza. Он отметил, что реальный автомобиль выглядит более элегантно и технологично, чем изображение, представленное блогером.

Чжао Чанцзян также не скупился на обещания, заявив, что мощность Denza N9 будет значительно выше, чем у конкурентов. По его словам, длина автомобиля составит более 5,2 метра, а передняя часть не будет иметь фонарей в форме «бороды», которые использовались в предыдущих моделях Denza N7 и N8. Это решение может быть воспринято как шаг к более современному и агрессивному дизайну.

Некоторые пользователи выразили надежду, что новый внедорожник сможет «мгновенно превзойти» такие модели, как Ideal L9 и Wenjie M9.