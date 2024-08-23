Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
На АЭС «Аккую» установлен огромный купол массой 340т и диаметром 50м
На первом энергоблоке АЭС "Аккую" завершен монтаж нижней купольной части наружной защитной оболочки. Этот этап строительства подчеркивает важность безопасности на атомной станции, возводимой в Турции с участием Росатома.

22 августа в Стамбуле состоялось значимое событие для атомной энергетики Турции: специалисты завершили монтаж нижней купольной части наружной защитной оболочки (НЗО) на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Этот проект, реализуемый российской компанией "Аккую нуклеар", станет первой атомной электростанцией в стране и важным шагом к обеспечению ее энергетической безопасности.

Монтаж конструкции, вес которой составил 340 тонн, проходил на высоте 63 метра и продолжался 10 часов. Генеральный директор "Аккую нуклеар" Сергей Буцких подчеркнул, что смонтированная оболочка играет ключевую роль в системе безопасности станции, обеспечивая защиту от различных внешних факторов. Эта конструкция является частью современных технологий, применяемых на атомных станциях нового поколения.

Наружная защитная оболочка спроектирована таким образом, чтобы выдерживать серьезные нагрузки, включая землетрясения до 9 баллов по шкале MSK-64, сильные ураганы и даже цунами. Успешная установка нижней части НЗО — это не просто техническое достижение, а важный шаг к следующему этапу строительства, который включает монтаж купола НЗО.

АЭС "Аккую" будет состоять из четырех энергоблоков, каждый из которых будет оснащен реакторами ВВЭР нового поколения с мощностью 1,2 тыс. МВт. Проект имеет стратегическое значение для Турции, так как позволит существенно увеличить объемы выработки электроэнергии и снизить зависимость от импорта.

Согласно межправительственному соглашению, ввод в эксплуатацию первого энергоблока должен состояться в течение семи лет с момента получения всех необходимых лицензий. Поскольку лицензия на строительство была получена в 2018 году, запуск энергоблока планируется в 2025 году, что создаст новые возможности для энергетической независимости страны.

#строительство #росатом #аэс &quot;аккую&quot;
+
Написать комментарий (0)
Сборку моста в Химках для высокоскоростной железнодорожной магистрали завершат в 2024 году
На заводе "Петрозаводскмаш" изготовили 4 главных циркуляционных насоса для АЭС «Тяньвань»
Эксперты прогнозируют снижение стоимости новостроек в России на 10-15% в 2025 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инсайдеры назвали 37 смартфонов Xiaomi, которые получат новую HyperOS 2 на базе Android 15
+
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
5
Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
Galaxy Z Fold 6 Ultra может выйти 25 сентября
+
«Метровагонмаш» начал эксплуатацию современного российского станка лазерной резки металла
1
Новый российский пассажирский самолет SJ-100 c двигателями ПД-8 взлетит только в 2025 году
+
Магистральный тягач Урал LNG получит российский двигатель ЯМЗ-537 на сжиженном газе
+
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
+
Производительность RX 8800 XT с трассировкой лучей будет на уровне RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080
7
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
На покровском направлении уничтожен модифицированный силами ВСУ M1A1SA Abrams
+
Microsoft и 8BitDo представили новый джойстик и контроллер для XBox
+
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
Nvidia и MediaTek объединили усилия, чтобы устранить главный недостаток технологии G-Sync
+
Информатор рассказал о степени готовности One UI 7 для Galaxy S24 Ultra и указал причины задержки
+
Asus якобы случайно опубликовала сведения о линейке процессоров Ryzen 9000X3D
+
Тестирование защищённого смартфона Ulefone Armor 27T Pro показывает новую планку прочности
+
Крупные московские дилеры снизили цены на Suzuki Jimny, Ertiga и Baleno
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
4

Популярные статьи

Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
+
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
16
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
17
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
6
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
21
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
13:39
Свои тесты когда проведёте? Что не обсуждать чужие, и ещё так скучно.
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Profit
13:39
нет, там климат не тот. что Алтай, что ДВ китайцам нахрен не нужен. видно, что ты там не был
Marshall представляет обновленные колоки Emberton III и Willen II с увеличенным временем работы
sumrack
13:34
Ты посчитай сколько фанатов PS5 на авито избавляются от своих родненьких, халерный))
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
Chihonya
13:33
Если правда, зачетная будет карта.
Флагманской видеокарте AMD RDNA 4 приписывают RT-производительность на уровне NVIDIA RTX 4070 Ti S
Китя
13:31
Не знаешь по гугли. Китай последнее время нарастила ядерный арсенал. что США бьет тревогу. а РФ на руку Китай же союзник. https://www.kommersant.ru/doc/6455370
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Gamandril
13:29
Ядерное оружие у них конечно есть, но мало. Россия была и остается №1 в этом плане. Что ты существо непонятно.
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Китя
13:18
В Китае нет YouTube. а Китай давно уже №1 в мире уже по всему, даже в ядерном вооружений. США очень возбуждена но уже поздно брыкаться.
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Gamandril
13:12
У тебя все через жопу. Там нечего делать большинству в принципе потому что пропагандоны это носители западного идиотизма. Их спрашиваешь как им нравится то что они присылают нам фарш из США в лице убл...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Китя
13:11
Зато в Северной Корее нет наркоманов, геев и трансгендеров.
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Mekanika
13:04
Чаще себе это повторяй
Коллективный Запад создает новый вариант «оси зла» – «ось переворота»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем