На первом энергоблоке АЭС "Аккую" завершен монтаж нижней купольной части наружной защитной оболочки. Этот этап строительства подчеркивает важность безопасности на атомной станции, возводимой в Турции с участием Росатома.

22 августа в Стамбуле состоялось значимое событие для атомной энергетики Турции: специалисты завершили монтаж нижней купольной части наружной защитной оболочки (НЗО) на первом энергоблоке АЭС "Аккую". Этот проект, реализуемый российской компанией "Аккую нуклеар", станет первой атомной электростанцией в стране и важным шагом к обеспечению ее энергетической безопасности.

Монтаж конструкции, вес которой составил 340 тонн, проходил на высоте 63 метра и продолжался 10 часов. Генеральный директор "Аккую нуклеар" Сергей Буцких подчеркнул, что смонтированная оболочка играет ключевую роль в системе безопасности станции, обеспечивая защиту от различных внешних факторов. Эта конструкция является частью современных технологий, применяемых на атомных станциях нового поколения.

Наружная защитная оболочка спроектирована таким образом, чтобы выдерживать серьезные нагрузки, включая землетрясения до 9 баллов по шкале MSK-64, сильные ураганы и даже цунами. Успешная установка нижней части НЗО — это не просто техническое достижение, а важный шаг к следующему этапу строительства, который включает монтаж купола НЗО.

АЭС "Аккую" будет состоять из четырех энергоблоков, каждый из которых будет оснащен реакторами ВВЭР нового поколения с мощностью 1,2 тыс. МВт. Проект имеет стратегическое значение для Турции, так как позволит существенно увеличить объемы выработки электроэнергии и снизить зависимость от импорта.

Согласно межправительственному соглашению, ввод в эксплуатацию первого энергоблока должен состояться в течение семи лет с момента получения всех необходимых лицензий. Поскольку лицензия на строительство была получена в 2018 году, запуск энергоблока планируется в 2025 году, что создаст новые возможности для энергетической независимости страны.