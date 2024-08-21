Nvidia анонсировала, что к облачной платформе GeForce NOW присоединились демоверсии «Black Myth: Wukong» и «Final Fantasy XVI». Также будет внедрена функция автоматического входа в Xbox, что упростит доступ к играм.

На выставке Gamescom проходящей в эти дни, Nvidia сделала несколько значительных объявлений касающихся своей облачной платформы GeForce NOW. Одним из главных моментов стало добавление новых игр, включая ожидаемую демоверсию «Black Myth: Wukong» и «Final Fantasy XVI Trial Version» от Square Enix.

Nvidia подтвердила, что подписчики GeForce NOW смогут получить доступ к демоверсиям «Black Myth: Wukong» и «Final Fantasy XVI», что является отличной новостью для поклонников этих игр. Ожидается, что обе игры предложат уникальный игровой процесс и захватывающие сюжеты, что делает их долгожданными для многих геймеров. Это дополнение к уже обширной библиотеке из более чем 2000 игр на платформе GeForce NOW укрепляет позицию Nvidia как одного из лидеров в области облачных игр.

Кроме того, в рамках обновления сервиса будет внедрена функция автоматического входа в Xbox. Эта функция, запланированная на 22 августа, позволит игрокам без лишних усилий входить в свои учетные записи Xbox, связав их один раз с GeForce NOW. Это значительно упростит доступ к играм и повысит удобство использования платформы. Теперь пользователи смогут синхронизировать свои библиотеки игр Xbox с облаком, что включает более 140 игр, доступных через Xbox Game Pass.

Ранее Nvidia уже реализовала аналогичные функции для Epic Games и Ubisoft, что свидетельствует о стремлении компании сделать облачные игры более доступными и удобными для пользователей. Синхронизация библиотек позволит участникам легко управлять своими играми и получать доступ к ним из любого места, что является важным аспектом для современных геймеров, стремящихся к мобильности и гибкости.

Подробнее о том, какого невероятного успеха достигла Black Myth: Wukong на Steam всего за один день после релиза можно прочесть здесь.

В дополнение к этим новостям, Nvidia также анонсировала увеличение поддержки модификаций для игр. Это позволит пользователям менять и настраивать игры под свои предпочтения, добавляя уникальные элементы и улучшая игровой процесс. Кроме того, компания объявила о планах по строительству новых центров обработки данных в Японии и Польше. Это расширение инфраструктуры направлено на улучшение производительности и скорости работы GeForce NOW, что является ключевым фактором для успешного функционирования облачных игр.