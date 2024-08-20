Китайская ролевая игра Black Myth: Wukong достигла невероятного успеха, став самой популярной однопользовательской игрой на Steam всего за один день после релиза. С 1,95 миллиона игроков игра привлекла внимание и стала настоящим игровым феноменом.

Китайская ролевая игра Black Myth: Wukong произвела настоящий фурор на платформе Steam, став самой популярной однопользовательской игрой в истории. Всего за 24 часа после своего релиза игра привлекла невероятное количество игроков — 1,95 миллиона. Это событие подчеркивает не только растущий интерес к китайским играм, но и мощь игровой индустрии страны, где насчитывается 668 миллионов геймеров.

Black Myth: Wukong, разработанная студией Game Science, быстро завоевала популярность и заняла третье место в списке самых популярных игр на Steam по количеству игроков, уступая лишь PUBG и Palworld. По данным Steam, в пиковый момент 19 августа 2024 года около 6,3% всех игроков на платформе составили именно те, кто играл в Black Myth: Wukong. Это впечатляющее достижение стало возможным благодаря активной поддержке и маркетинговым усилиям, которые игра получила в Китае.

Аналитик Саймон Карлесс из Game Discover Co. отметил, что примерно 88% владельцев игр на Steam находятся в Китае, что объясняет такой высокий интерес к игре. Директор Niko Partners Дэниел Ахмад также подтвердил, что Black Myth: Wukong получила значительное внимание со стороны СМИ, включая национальные новостные каналы, что способствовало её популярности.

Важно отметить, что данные о количестве игроков не учитывают платформу Tencent WeGame, которая является китайским аналогом Steam, а также игроков на PlayStation 5. Это означает, что фактическое количество игроков может быть даже выше, чем указано в отчетах.

Black Myth: Wukong представляет собой экшен-RPG, основанную на китайской мифологии, и предлагает игрокам захватывающий сюжет и высококачественную графику. Игра сочетает в себе элементы традиционных ролевых игр с динамичными боями, что делает её привлекательной как для любителей жанра, так и для новых игроков.

С учетом текущих тенденций, успех Black Myth: Wukong может оказать значительное влияние на индустрию в целом. Основные платформы, такие как Valve, Tencent и Sony Interactive Entertainment, могут получить серьезный импульс от популярности этой игры. Учитывая, что китайский рынок продолжает расти, можно ожидать, что подобные проекты будут выходить на международную арену с еще большей силой.

Игра уже успела завоевать сердца игроков по всему миру, и ее успех может стать началом новой эры для китайских разработчиков. Black Myth: Wukong не только демонстрирует потенциал китайской игровой индустрии, но и показывает, что качественные игры могут конкурировать на мировом уровне, привлекая внимание миллионов игроков.

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