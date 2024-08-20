Согласно последнему отчету EIA, в первой половине 2024 года в США будет добавлено 20,2 ГВт новых генерирующих мощностей. Основной акцент сделан на солнечной энергии, которая станет ключевым источником в будущем.

Недавний отчет Управления энергетической информации США (EIA) подчеркивает значительные изменения в энергетическом секторе страны. В первой половине 2024 года энергетические компании планируют добавить более 20 гигабайт новых мощностей, что является самым высоким показателем с 2003 года. Этот рост обусловлен увеличением потребностей в электроэнергии, особенно в связи с развитием центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта.

Согласно данным отчета, темпы роста новых генерирующих мощностей в США достигли рекорда, увеличившись на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Прогнозируется, что к концу 2024 года общая мощность новых установок вырастет более чем вдвое, достигнув 42,6 ГВт. Это указывает на стремление энергетических компаний адаптироваться к растущим требованиям, связанным с цифровизацией и увеличением количества центров обработки данных.

Ключевую роль в этом процессе сыграет солнечная энергия, которая, по прогнозам EIA, составит почти 60% от общего объема новых установок. Ожидается, что в 2024 году выработка солнечной энергии достигнет 37 ГВт, что установит новый рекорд для отрасли. Это подтверждает растущий тренд на использование возобновляемых источников энергии в ответ на изменение климата и стремление к устойчивому развитию.

Однако, несмотря на позитивные изменения в производстве энергии, возникает вопрос о ресурсах, необходимых для функционирования центров обработки данных. В частности, в Вирджинии, где расположена крупнейшая в мире концентрация таких центров, потребление воды возросло на 66% с 2019 по 2023 год — с 1,13 миллиарда до 1,85 миллиарда галлонов. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к управлению ресурсами, поскольку рост потребления электроэнергии также ведет к увеличению потребления воды.

Согласно оценкам исследовательской компании Dgtl Infra, в 2023 году центры обработки данных в США будут потреблять более 75 миллиардов галлонов воды. Это количество сопоставимо с четырехмесячным потреблением воды в Лондоне, что ставит под сомнение устойчивость таких моделей потребления ресурсов.