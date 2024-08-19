BYD официально объявила о выходе на пакистанский рынок, представив три новые модели электромобилей.

Китайская компания BYD сделала значительный шаг, объявив о выходе на рынок Пакистана с запуском трех моделей автомобилей, включая два электромобиля и один гибрид. Это событие стало важным моментом для страны, которая стремится увеличить долю транспортных средств на новых источниках энергии. Параллельно с запуском моделей, BYD планирует строительство завода в Карачи, что создаст новые рабочие места и повысит доступность электромобилей для местных жителей.

По сообщениям местных СМИ и Reuters, 17 числа BYD представила свои новые модели, а именно два электромобиля ATTO 3 и SEAL EV (примечание ред.: они соответствуют китайским моделям Yuan PLUS и Seal) и гибридномый автомобиль SEALION 6 (соответствует китайскому Song PLUS DM-i). Генеральный директор Hubco, материнской компании местного партнера BYD Mega Motors, Камран Камаль, сообщил о планах по созданию трех флагманских магазинов в крупнейших городах страны: Карачи, Лахоре и Исламабаде. В течение первых трех лет также будет открыто по 20 дополнительных магазинов, что значительно расширит сеть продаж.

Yuan PLUS

Камаль отметил амбициозную цель компании: предоставить возможность одной трети населения Пакистана стать владельцами автомобилей BYD в течение пяти лет. Он подчеркнул, что компания стремится сделать электромобили доступными для всех желающих.

Seal

Кроме того, BYD планирует построить завод по сборке автомобилей в Карачи, который будет находиться рядом с портом Касим — вторым по величине портом Пакистана. Новый завод станет первым в стране, специализирующимся на производстве автомобилей на новых источниках энергии, и начнет свою работу в 2026 году.

Song PLUS DM-i

Камаль также сообщил, что на заводе будут производиться современные автомобили, соответствующие международным стандартам. Это позволит Пакистану не только улучшить свою инфраструктуру, но и создать новые рабочие места в сфере высоких технологий. Параллельно с запуском завода BYD планирует установить зарядные станции для электромобилей в крупных городах и вдоль основных автомагистралей, что позволит улучшить доступность зарядной инфраструктуры для владельцев электромобилей.