Samsung планирует получить свою первую машину для литографии High-NA EUV к концу 2024 года, что позволит компании усилить свои позиции на рынке полупроводников. Эта новинка поможет южнокорейскому гиганту лучше конкурировать с TSMC, ведущим производителем в этой области.

В условиях жесткой конкуренции на рынке полупроводников, компания Samsung делает важный шаг к укреплению своих позиций. Ожидается, что к четвертому кварталу 2024 года южнокорейский гигант получит свою первую машину для литографии с высокой числовой апертурой EUV.

Согласно информации из отчета SEDaily, подразделение полупроводников Samsung Electronics планирует внедрить одну из самых современных машин для литографии — TwinScan EXE:5000 High-NA EUV, разработанную компанией ASML. Эта технология позволит значительно улучшить производственные процессы, обеспечивая более высокую плотность транзисторов на кремниевых пластинах и, соответственно, повышая производительность чипов.

Samsung не первая компания, которая делает ставку на новую технологию. Первым заказчиком машин High-NA EUV стала Intel, за которой последовали TSMC на Тайване. Теперь Samsung присоединяется к этому эксклюзивному клубу, что подчеркивает важность данной технологии для будущего полупроводниковой отрасли. По имеющимся данным, Samsung приобрела восьмую машину от ASML, в то время как ее конкурент SK hynix также планирует внедрить новую литографическую машину EXE:5200 High-NA EUV для производства DRAM.

Несмотря на то что Samsung сможет запустить новые производственные мощности только в первой половине 2025 года, ожидания от этой технологии уже сейчас высоки. Литография с высокой числовой апертурой позволяет создавать чипы с улучшенными характеристиками, что критически важно для удовлетворения растущего спроса на мощные и эффективные полупроводники. Это особенно актуально в условиях роста технологий, таких как искусственный интеллект и 5G, где производительность чипов играет ключевую роль.

Внедрение новых машин также связано с высокими инвестициями. Intel, например, потратила миллиарды долларов на приобретение первых партий литографических машин High-NA EUV. Это свидетельствует о том, что компании готовы вкладывать значительные средства в развитие технологий, которые могут изменить правила игры на рынке. Samsung, стремясь не отставать от своих конкурентов, делает аналогичные шаги, что может привести к значительным изменениям в структуре рынка полупроводников.