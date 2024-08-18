Стартап Exists представил уникальную платформу, позволяющую создавать 3D-игры по текстовым подсказкам без необходимости в навыках программирования. Демонстрация технологии состоялась на Gamescom 2024, где показали ее потенциал для широкой аудитории.

Современные технологии искусственного интеллекта продолжают преобразовывать различные отрасли, и игровая индустрия не является исключением. На выставке Gamescom 2024 стартап Exists представил свою новейшую платформу, которая обещает революционизировать процесс создания 3D-игр.

Платформа Exists основана на принципе генеративного ИИ, который позволяет пользователям разрабатывать игры, просто вводя текстовые подсказки. Это означает, что теперь любой желающий, даже не обладая опытом программирования, сможет создать свою собственную 3D-игру. В отличие от традиционных методов, требующих глубоких знаний в области кодирования и дизайна, новая система делает процесс интуитивно понятным и доступным.

С помощью облачной экосистемы, разработанной Exists, пользователи могут легко создавать игровые миры, персонажей и механики. Платформа использует передовые нейронные сети, которые интегрируют достижения в области генеративного ИИ с мощностями современных игровых движков. Это позволяет создавать визуально впечатляющие и механически сложные игры с минимальными усилиями.

На данный момент Exists находится в закрытой бета-фазе, и стартап активно приглашает пользователей зарегистрироваться для получения раннего доступа. Это дает возможность первопроходцам опробовать технологию и внести свой вклад в ее развитие. Кроме того, существует план по интеграции нейросети для создания фанатских модификаций к уже существующим играм, что может значительно расширить возможности для геймеров и разработчиков контента.

Стартап также ведет переговоры с крупнейшими игровыми студиями, чтобы обеспечить поддержку своей технологии. Это сотрудничество может привести к созданию платформы пользовательского контента (UGC), позволяющей сообществам создавать и делиться собственными модами и дополнениями для популярных игр. Такой подход не только увеличит вовлеченность игроков, но и создаст новые пути для креативного самовыражения.

На выставке Gamescom 2024, проходящей с 21 по 25 августа в Кельне, стартап планирует продемонстрировать свою технологию широкой аудитории. Это событие станет важной вехой для Exists, так как оно позволит привлечь внимание к их инновационному решению. Платформа обещает стать не только инструментом для создания игр, но и новым способом взаимодействия между разработчиками и игроками.

С учетом этих факторов, платформа Exists может изменить правила игры в индустрии. Она открывает новые возможности для творческих людей, которые хотят воплотить свои идеи в жизнь, не беспокоясь о технических сложностях. В конечном итоге, это может привести к более разнообразному и увлекательному контенту, который будет доступен широкой аудитории, и вдохновить новое поколение разработчиков.