Российские вооруженные силы нанесли удары по украинским военным объектам, включая цех по производству танковых пушек. В результате операций уничтожены также две реактивные системы залпового огня.

Ситуация на линии соприкосновения в зоне СВО продолжает оставаться напряженной, и обе стороны активно используют различные методы для достижения своих целей. В последние сутки российская армия провела серию операций, направленных на уничтожение стратегически важных объектов украинских вооруженных сил.

В минувшие сутки Минобороны России сообщило о значительных успехах в проведении военных операций. В частности, были разрушены два ключевых объекта: цех по производству танковых пушек и две реактивные системы залпового огня — HIMARS и M270 MLRS. Эти удары осуществлялись с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Всего в ходе атак российские силы поразили скопления живой силы и военной техники противника в 163 районах. Это говорит о масштабности операции и целенаправленности действий на уничтожение украинских военных мощностей.

Кроме того, средства противовоздушной обороны России продемонстрировали свою эффективность, сбив управляемую авиабомбу французского производства Hammer, а также семь реактивных снарядов HIMARS, произведенных в США. В общей сложности было уничтожено 27 беспилотников, из которых 11 находились вне зоны специальной военной операции.