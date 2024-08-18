Hygon представил новый процессор C86-7490, который предлагает до 64 ядер и поддержку 12-канальной памяти DDR5. Этот чип, разработанный для китайского серверного сегмента, обещает значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущими моделями.

Технологии обработки данных продолжают стремительно развиваться, и на этот раз внимание привлекает новый процессор Hygon C86-7490. Этот чип, основанный на архитектуре AMD Zen, представляет собой шаг вперед для китайского серверного рынка, предлагая мощные характеристики и инновационные решения, которые могут изменить подход к вычислительным задачам.

Процессор Hygon C86-7490 стал результатом совместной работы нескольких компаний, включая AMD, HMC, Hygon и Global Foundries. Он построен на базе Dhyana x86 IP и предлагает до 64 ядер, что вдвое превышает возможности предыдущих моделей, которые имели максимум 32 ядра. Это открывает новые горизонты для серверов, которые могут обрабатывать большие объемы данных и выполнять сложные вычисления.

Одной из ключевых особенностей нового процессора является поддержка платформы SP5, что позволяет интегрировать два кристалла ввода-вывода вместо одного, как это было в предыдущих версиях. Это решение обеспечивает более высокую производительность и эффективность обработки данных.

Архитектура Hygon C86-7490 включает четыре 16-ядерных CCD, что в итоге дает 64 ядра и 128 потоков. Это значительно увеличивает вычислительные мощности, что особенно важно для серверных приложений.

Кроме того, Hygon C86-7490 поддерживает 12-канальную память DDR5, что является еще одним улучшением по сравнению с предыдущими процессорами, которые использовали DDR4. Это позволяет значительно увеличить пропускную способность памяти, что критично для серверов, работающих с большими объемами данных. Поддержка DDR5 также открывает новые возможности для оптимизации работы приложений и повышения общей производительности системы.

На данный момент Hygon уже начал предлагать процессоры C86-7490 и C86-7390, которые основаны на модифицированном ядре Zen 1, схожем с Zen+. Хотя точные характеристики нового чипа пока не раскрыты, известно, что он предлагает хорошие производительность и возможности для серверного сегмента. Цены на процессоры Hygon C86 варьируются от 35 000 до 42 000 RMB, что эквивалентно 421 900–506 300 рублей.