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ВМС США обновляют флот: покупка десантных кораблей на 11,5 миллиардов долларов
Военно-морской флот США планирует приобрести четыре новых десантных корабля, что обойдется в 11,5 миллиардов долларов. Эти суда станут важным элементом для выполнения десантных операций и гуманитарных миссий.

Военно-морской флот США готовится к значительной сделке, которая включает приобретение четырех новых десантных кораблей на сумму около 11,5 миллиардов долларов. ВМС США планируют закупить три корабля класса Flight II San Antonio и один крупнопалубный десантный корабль класса Flight I America в период с 2025 по 2027 год.

Покупка новых десантных кораблей является частью стратегии ВМС США по поддержанию 31 десантного боевого корабля, что, по словам министра ВМС Карлоса Дель Торо. В уведомлении, отправленном Конгрессу, указано, что первый корабль, LPD-33, будет приобретен в 2025 году за 2,2 миллиарда долларов, за ним последуют LPD-34 и LPD-35 в 2027 и 2029 годах соответственно. Крупнопалубный десантный корабль класса America, LHA-10, обойдется примерно в 4,6 миллиарда долларов.

Эти новые суда будут важны для выполнения различных задач, включая десантные операции и гуманитарные миссии. Они обеспечат быструю развертку морских пехотинцев и поддержку в чрезвычайных ситуациях. ВМС США подчеркивают, что эти корабли будут построены на судостроительной верфи HII Ingalls Shipbuilding в Паскагуле, штат Миссисипи, что также поддержит местную экономику и рабочие места.

Сенатор Роджер Уикер из Миссисипи, высокопоставленный член сенатского подкомитета по морской мощи, отметил, что это решение является важным шагом для американской судостроительной промышленности и укрепления флота в условиях растущих угроз, особенно со стороны Китая. Он подчеркнул, что одновременная покупка нескольких военных кораблей является разумной стратегией, поддерживающей будущее судостроительной отрасли.

Ранее в этом году министр обороны США объявил о «стратегической паузе» в строительстве десантных боевых кораблей, что вызвало беспокойство среди военнослужащих и местных властей. Однако недавнее уведомление о покупке новых кораблей отменяет это решение и подтверждает намерение ВМС поддерживать активное строительство десантных судов.

Корабли класса San Antonio, известные как LPD, играют ключевую роль в десантных операциях. На данный момент на службе находится 11 таких кораблей, первый из которых, USS San Antonio (LPD-17), был введен в эксплуатацию в 2006 году. Эти суда предназначены для транспортировки и высадки морских пехотинцев и их оборудования с помощью десантных судов на воздушной подушке и других амфибийных транспортных средств.

Крупнопалубный десантный корабль класса Flight I America 

Корабли класса America, обозначенные как LHA, являются основой десантных групп готовности ВМС США. На данный момент на службе находятся два таких корабля, и их возможности включают поддержку различных операций, от проецирования силы до оказания гуманитарной помощи.

Корабли обоих классов оснащены современными технологиями и системами управления, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Например, San Antonio использует Shipboard Wide Area Network (SWAN) для интеграции различных бортовых систем, что улучшает командование и управление. Кроме того, они имеют системы защиты, такие как AN/SLQ-32 для борьбы с противокорабельными угрозами и AN/SPS-48E для дальнего обнаружения воздушных объектов.

Корабли класса America, в свою очередь, имеют систему самообороны, которая объединяет радарные и вооруженные системы для обеспечения безопасности. Они могут нести различные типы вертолетов и истребителей, что делает их универсальными в десантных операциях.

Планируемая покупка новых десантных кораблей подчеркивает важность поддержания надежных и универсальных десантных возможностей для ВМС США.

#вмс сша #десантные корабли
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