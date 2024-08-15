В Кургане была использована лазерная установка «Росатома» для демонтажа кранов. Эта инновационная технология позволяет разрезать металлоконструкции с высокой точностью и безопасностью.

В Кургане мобильная лазерная установка «Росатома» впервые была использована для разрезания несущих опор двух кранов. Лазерная установка, разработанная в научном дивизионе «Росатома», продемонстрировала свои возможности на площадке Курганской ТЭЦ. Специалисты успешно разрезали несущие опоры кранов высотой до 40 метров и грузоподъемностью 32 тонны.

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Преимущество данного метода заключается в его высокой точности. Лазерный луч, невидимый для человеческого глаза, способен плавить сталь на скорости миллиметр в секунду. Это позволяет проводить демонтаж с ювелирной аккуратностью, минимизируя риски повреждения соседних объектов и обеспечивая безопасность на площадке. Контейнер с лазерным оборудованием и рабочий персонал находились на расстоянии 100 метров от кранов, что еще раз подчеркивает безопасность применения этой технологии.

Директор АО «Наука и инновации» Кирилл Ильин отметил, что использование дистанционной лазерной резки соответствует всем требованиям промышленной безопасности. Это особенно важно в условиях, когда необходимо работать в сложных и потенциально опасных зонах. Управляющий подразделением лазерной фрагментации Михаил Мартынов добавил, что такая технология позволяет эффективно работать в местах с химическим или радиационным загрязнением, что исключает необходимость нахождения людей в опасной зоне.

На видео, запечатлевшем уникальную операции, видно, как мощный лазер «рассекает» конструкцию, которая весит тысячи тонн. Этот метод демонтажа требует времени, так как прожарка металла может длиться несколько часов, но результат стоит затраченных усилий. В отличие от подрывных работ, лазерная резка позволяет контролировать процесс и точно «уронить» нужное сооружение.

Инновационная установка «Росатома» также имеет перспективы использования не только на земле, но и под водой. На Дальнем Востоке уже применяются аналогичные технологии для демонтажа затонувших кораблей. В порту Корсаков ржавеющие суда разрезают на части с помощью лазера, что значительно упрощает процесс утилизации. Технический водолаз Александр Пахотный отметил, что лазер удобен тем, что не требует постоянной замены электродов или подачи кислорода. Он может быть зажигаем под водой, что делает его использование еще более универсальным.